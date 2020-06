Alberto Fernández se mostró partidario de endurecer la cuarentena en el AMBA y reveló que le dijo a Rodríguez Larreta tras el escándalo de los runners

El presidente Alberto Fernández consideró que se debería endurecer la cuarentena obligatoria en el AMBA frente al aumento de contagios por coroanvirus y apuntó a limitar el transporte y reducir las salidas para ejercitarse.

"Sería partidario de restringir más el transporte público y las salidas a correr. Y poner más controles", afirmó el jefe de Estado en declaraciones a El Fin de la Metáfora, que se emite por Radio 10.

En esa línea, Fernández sostuvo que le parece que "hay algo que no está funcionando" y cuestionó que los argentinos "no entienden que el mayor problema que tenemos es que esta presión de liberar y liberar se traduce en contagios y muertes".

El Presidente afirmó que entiende las decisiones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien habilitó desde el lunes las salidas nocturnas para realizar ejercicio que terminaron en un incontrolable desborde de corredores en los parques porteños. Aunque señaló: "Tenemos que tomar decisiones ya. No podemos quedarnos de brazos cruzados".

"Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: 'Che, Horacio, esto así no funciona'", contó el Presidente, al tiempo que aseguró que van a "seguir trabajando juntos" y "tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente".