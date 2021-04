El actual Presidente liquidó a la oposición liderada por Macri.

Después de tantas críticas recibidas en estos últimos meses por parte del macrismo debido al manejo de su gobierno durante la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández salió a responder. "Que la oposición nos ayude a conseguir las vacunas, si a ellos el mundo los ama", expresó irónicamente con relación a la frase de cabecera de su antecesor Mauricio Macri, quien siempre dijo que con él Argentina "había vuelto al contexto internacional" por la confianza que despertaba en el exterior.

"El esfuerzo de conseguir las vacunas lo hacemos en absoluta soledad. Yo escucho hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si ellos estuvieran conseguirían más vacunas. Bueno, entonces ayúdenme. Ayúdenme, si el mundo tiene por ustedes un respeto que por mí no tiene. A mí no me preocupa otra cosa", indicó el primer mandatario durante la mañana de este jueves en el programa Fuerte al medio que conduce Fernando "Coco" Sily por Radio 10

Alberto Fernández aseguró que "estoy muy tranquilo porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer" y recordó: "Todos los países del mundo tienen muchos problemas, no solamente nosotros. Pero bueno, cada uno dice lo que quiere".

El Jefe de Estado prometió que "en las próximas semanas estarán llegando millones de dosis desde Rusia y China" y sostuvo que se hará "todo el esfuerzo que haga falta para vacunar a los adultos mayores". Además, el abogado y profesor de 61 años señaló: "Estamos en un momento difícil donde han vuelto a recrudecer los contagios. En la cadena nacional que hice y que muchos criticaron yo les estaba advirtiendo lo que estaba pasando y el esfuerzo que estamos haciendo".

"Esa es la mayor preocupación que tengo: tratar de que todos reciban la primera dosis, que es la más importante porque es la que genera mayor inmunidad", repitió, para más tarde vaticinar que "entre todos y todas vamos a sacar esta situación adelante".

La relación tensa entre Alberto Fernández y Mauricio Macri

Después de aquel traspaso de mando en calma el 10 de diciembre de 2019 comenzaron los cortocircuitos entre ambos, ya que el exmandamás de Boca lo fustigó por la gestión de la cuarentena inicial, la postergación de la vuelta de las clases presenciales y la deuda, entre otros temas, a lo que Fernández respondió en reiteradas oportunidades que "no tiene ni idea de lo que dice, cuando estuvieron no hicieron nada, francamente me asombra. Dejaron al país es una situación de un completo desastre en todo sentido que nosotros estamos tratando de arreglar".