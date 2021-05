Tras el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el Gobierno que habilita las clases presenciales en Ciudad, el presidente Alberto Fernández cargó contra los jueces que con su decisión exponen a cientos de alumnos y docentes a contagiarse. Además, recriminó que la Justicia utilice fallos para favorecer a "a sus candidatos a presidente", en referencia al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Reivindico al estado de derecho, y le digo a la justicia 'basta', paremos. Ya han hecho mucho daño. Elijan al candidato a presidente que quieran pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos", arremetió el jefe de Estado en un acto en Ensenada junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

Asimismo, el mandatario reclamó que "el Estado derecho necesita de una institucionalidad adecuada" y disparó: "Vuelvo a repetirles, elijan al candidato que quieran, elijan a quien quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos porque eso degrada el Estado de derecho", en referencia a Rodríguez Larreta, quien recurrió a la Justicia para no reconocer lo que dictó el primer DNU -que ya no está en vigencia- y que suspendía las clases presenciales en la zona del AMBA.

"El último recurso que tiene un argentino cuando se ve avasallado es ir a los jueces y si los jueces están al servicio de los poderosos estamos en el pero de los mundos".

En ese sentido, el Presidente replicó: "Yo respeto la sentencia, la respeto, pero están hablando de un DNU que ya no rige ¿por qué lo hicieron? si eso no estaba rigiendo, no hace falta que les conteste, ya entendieron todos porqué lo hicieron"; y subrayó que "hay un DNU vigente que nadie ha cuestionado ¿por qué ese DNU nadie lo cuestionó? ¿por qué el máximo tribunal del país no dijo anda de él? ¿por qué? ¿por qué opinó sobre una norma que ya no estaba vigente?"

"Si quieren elegir un candidato vayan y voten, pero no usen las sentencias para favorecerlo", aseveró Alberto Fernández.

Además, remarcó que "la sentencia solo está dando títulos en los diarios" y sentenció: "Nada nos va hacer cambiar de idea, ni el fallo de un tribunal ni la tapa de un diario".

En el acto, se anunció el lanzamiento del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas con una inversión de 110 mil millones de pesos. La iniciativa, destinada a finalizar la construcción de viviendas cuyas obras han sido paralizadas o abandonadas en todo el país desde el año 2016 y que formaban parte de diferentes planes o programas de viviendas con financiamiento del Estado Nacional, se financiará a través de la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, aprobada por ambas cámaras en el Congreso Nacional en febrero pasado.