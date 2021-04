Los legisladores y las legisladoras del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires mostraron su molestia y enojo por las declaraciones del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien enfrentó fuertemente al presidente de la Nación, Alberto Fernández, tras el anuncio de las nuevas restricciones buscando controlar la fuerte circulación del coronavirus en el territorio argentino. Lo acusaron de presentar "una nueva puesta en escena" y, al mismo tiempo, de mostrarse "más preocupado por su campaña presidencial del 2023, que por cuidar la vida de ciudadanos y ciudadanas" en su distrito.

Siguiendo por la misma línea, a través de un extenso comunicado, dicho bloque buscó realzar las medidas tomadas por el jefe de Estado de cara a la segunda ola de COVID-19: "El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, comunicó al pueblo argentino las medidas para afrontar el momento más crítico de la pandemia". Y agregaron: "Como lo ha hecho desde que empezó a circular el virus en el país, puso por delante la vida de los argentinos haciendo el máximo esfuerzo, también, para proteger la producción, el trabajo y la educación".

También destacaron que, ante la suba de casos, hace tiempo que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más afectado: "Tiene la tasa más alta de contagios del país y una de las más altas de la región. Es inadmisible y nos preocupa que Horacio Rodríguez Larreta continúe utilizando la pandemia como plataforma electoral, tergiversando datos, ocultando información y judicializando las medidas que el Gobierno Nacional toma con absoluta legitimidad".

Asimismo, en relación a las "puestas en escena comunicacionales", dejaron en claro que CABA es el distrito que más vacunas recibió en proporción a sus habitantes y que, además tiene a disposición la colaboración del PAMI. "Parece ignorar la escasez de vacunas a nivel mundial, cuyas consecuencias padecen prácticamente todos los países del mundo. El Jefe de Gobierno dice una cosa y hace lo contrario: dice que prioriza la salud y la educación pero recortó el presupuesto en las dos áreas de cara al 2021. Tampoco invirtió en tecnología y conectividad para garantizar la virtualidad ni en infraestructura escolar. ¿Falta de presupuesto? No, la CABA es el distrito más rico del país", dispararon.

Lo acusaron de tener poca seriedad y falta de compromiso tras las restricciones anunciadas hace una semana dejando en claro que "Larreta decidió manifestarse públicamente en contra y no garantizó su cumplimiento" y agregaron duramente: "No vamos a hacernos los distraídos: sabemos perfectamente que a Horacio Rodríguez Larreta no le interesa la educación ni la salud. Es parte de un proyecto político que cuando tuvo que gobernar el país desfinanció la educación pública, recortó salarios, reprimió a enfermeros, enfermeras y docentes y eliminó el Ministerio de Salud. En la Ciudad de Buenos Aires ese es el modelo que gobierna hace 14 años. Primero con Macri y ahora con Larreta".

Destacando lo realizado por Nación, desde el Frente de Todos remarcaron: "Nuestro proyecto político tiene un compromiso inquebrantable con la vida, el trabajo y la educación. Por eso se tomaron medidas como el IFE, el ATP, el Bono Salud, el REPRO, la modificación del Impuesto a las Ganancias y ahora el bono de $15.000 para seguir paliando las consecuencias económicas de la pandemia". Y nuevamente, contra el gobierno de la Ciudad, manifestaron: "No tuvo ninguna iniciativa para aliviar el golpe de la pandemia a los porteños y las porteñas. Tal cual como hicieron cuando les tocó gobernar a nivel nacional: desamparan a la población".

Para cerrar, volviendo a recaer en la conferencia de prensa realizada por Horacio Rodríguez Larreta y enviando un mensaje a la ciudadanía, sentenciaron: "Estamos viviendo un momento muy duro: necesitamos la responsabilidad de todos y todas para frenar la segunda ola. Necesitamos medidas claras y concretas para cuidar la vida. No es tiempo de especulaciones electorales ni judiciales, y tampoco de sacar ventajas políticas irresponsablemente".