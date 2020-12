El número de contagiados diarios por coronavirus se duplicó en la Argentina en la última semana y los infectólogos piden extremar los cuidados. Advierten que los efectos de la vacuna podrán verse recién en algunos meses. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo representan un foco de infección.

El 21 de diciembre, la Argentina reportó 5.853 contagiados de coronavirus en el día y 184 muertes, mientras que el martes 29 de diciembre se informaron 11.650 nuevos infectados, es decir que se duplicó el número de casos de covid-19 positivos.

"La causa del incremento de contagios es multifactorial. En parte motorizado por el AMBA con lo cual estamos frente a una posibilidad de que haya habido reuniones clandestinas, que la gente no se haya contralado y hubo manifestaciones que tampoco se controlaron", afirmó a El Destape el infectólogo Eduardo López.

Los distritos que más casos tuvieron en el último reporte son la provincia de Buenos Aires con 4.417 contagiados, Santa Fe con 1.226 y la Capital Federal que tuvo 996 casos positivos en un día.

El asesor del gobierno en materia de salud explicó que no se puede prever hasta donde llegara este nuevo aumento de los contagios. "Esto puede ser meramente un rebrote o la posibilidad de estar frente a rebrote importante que genere más complicaciones", sostuvo.

Acerca de la vacuna contra el coronavirus, López explicó que no generará una baja inmediata y significativa en los contagios. "El efecto de la vacunación no lo vamos a ver que disminuya el número de casos. Lo que se va a ver es la baja de la internación y disminuir la mortalidad, porque vamos a vacunar en un principio a los trabajadores de la salud y a la población de riesgo.

En una entrevista con El Destape Radio, Francisco Traverso, el primer médico vacunado contra el Covid en el Hospital Posadas, afirmó que observan una suba de los casos, aunque aún no perciben una saturación de las camas de cuidados intensivos como ocurrió durante e invierno.

"Hay que seguir cuidándose. La vacuna no es la panacea. Si es el inicio de tratar de pelear esta situación. Que hayamos tenido los casos antes no significa que nos hayamos salvado de la situación. Por suerte aún no estamos como a fines del invierno que estábamos al cien por ciento de ocupación en el Posadas", expresó Traverso.

Los infectólogos sostienen que para que haya inmunidad se necesitan varios meses luego de la vacunación y, por el momento, la única solución para evitar aumentar los contagios y las muertes es el cuidado.