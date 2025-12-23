Llaryora reglamentó la ley de reforma jubilatoria en Córdoba: cuáles son los cambios en el sistema previsional

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este miércoles una serie de medidas económicas y administrativas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. El mandatario provincial reconoció que el sistema previsional provincial "arrastra desde hace años un problema estructural de déficit que viene desde gestiones anteriores, de distintos signos políticos", por lo que estableció una reforma aprobada el jueves pasado en la Legislatura.

Entre las decisiones más relevantes se encuentra la eliminación del Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios (Focca). Según apuntó el mandatario cordobés a través de un video publicado en sus redes sociales, el objetivo central de estas políticas es garantizar que los jubilados provinciales sostengan ingresos superiores a los del sistema nacional.

Además, para asegurar que se respete el “núcleo duro” del 82% móvil, el Gobierno abonará un adicional mensual no remunerativo a 52.438 beneficiarios que perciben haberes de hasta $ 1.300.000. Asimismo, se modificó el artículo 58 de la Ley 8.024, elevando el piso del aporte solidario de $1.260.000 a $1.890.000, lo que permitirá que 9.856 beneficiarios dejen de pagar este concepto.

La gestión provincial también aseguró la implementación de un esquema de compensación a cuenta de futuros aumentos. Esta medida busca garantizar que no exista ninguna disminución en el haber de activos y pasivos respecto a lo percibido en noviembre de 2025. “Son momentos difíciles, y la manera de salir adelante es todos juntos, innovando y tomando las mejores ideas”, expresó Llaryora al ratificar el rumbo de su gestión frente a la crisis previsional.

En medio de los recortes del gobierno de Javier Milei, Llaryora afirmó que "gran parte de este problema se resolvería si la Nación saldara la deuda que mantiene con la Provincia. Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nuestro objetivo es que los jubilados provinciales sostengan ingresos mejores que los del sistema nacional".

En mayo de este año, el gobernador cordobés anunció que Córdoba alcanzó un acuerdo con Nación por la deuda con la Caja, luego de audiencias en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tan solo un mes después, el mandatario cordobés ingresó al expediente de la Corte una copia certificada de la Ley provincial que ratificó el convenio, una forma diplomática de reclamar por la demora en el envío de las cuotas.

Cambios en el sistema previsional de Córdoba: aportes de activos

Los aportes personales de trabajadores activos serán de acuerdo a la siguiente escala:

Haberes de hasta $755 mil, aporte 2%.

Haberes entre $755 mil y $1 millón, aporte 3%.

Haberes entre $1 millón y $2,5 millones, aporte 4%.

Haberes entre $2,5 millones y $3,5 millones, aporte 6%.

Haberes más de $3,5 millones, aporte 8%.

Según detalló el Ejecutivo provincial, el 74% de los activos no registrará cambios en sus aportes, situación que alcanza al 87% del sector docente.

Aporte solidario en Córdoba

El piso del aporte solidario que establece el artículo 58 de la ley 8.024 quedó fijado para haberes desde $1.890.000. Quienes seguirán aportando tendrán los siguientes parámetros: