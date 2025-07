Luego de que la administración de Martín Llaryora anunciara un aumento del 84,21% en los haberes jubilatorios y la implementación de un bono bimestral, el ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, ponderó la medida al asegurar que "no se puede dejar de lado a estos sectores importantes" de las sociedad y que "no hay otra posibilidad de contención que no sea el Estado".

El haber jubilatorio pasará de $380.000 a $700.000 mensuales y el complemento adicional no contributivo será de $100.000 cada dos meses para quienes cobren valores de hasta $1.300.000. La decisión contrasta con los intentos del presidente Javier Milei de justificar el ajuste a los jubilados, en contrapartida de la baja de retenciones para el sector agroexportador.

Según confirmaron desde el gobierno de Llaryora, estas medidas serán financiadas con fondos que la provincia recibió tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal obligó al Gobierno nacional a reconocer parte de la deuda que mantiene con la caja de jubilaciones de Córdoba, lo que permitió disponer de recursos para mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses. El ministro Calvo afirmó que "pelear por Córdoba da resultados". "Empezaron a llegar parte de esos fondos y el Gobernador ha tomado la decisión de aplicar esta medida para atender las necesidades de las personas que más lo necesitan en un momento tan crítica que vive la Argentina", señaló en diálogo con El Destape 1070.

En esa línea, ratificó el "compromiso" de la gestión de Llaryora con este sector y detalló que la decisión "beneficia a 57 mil jubilados y pensionados provinciales, lo que representa un 50% de los jubilados y pensionados que tiene el régimen de nuestra Caja de Jubilaciones". Si bien hubo avances en la transferencia de fondos, el funcionario aclaró que "la deuda que tiene el Gobierno nacional con Córdoba por la Caja supera el billón de pesos".

El ministro remarcó que "no se puede negociar el superávit fiscal", pero este "debe incluir a todos los argentinos y también el desarrollo de las provincias en conjunto". Y aseguró: "Hay que tratar de estar del lado de la gente en momentos de dificultad. Atender la salud, educación y la seguridad".

Asimismo, manifestó que es indispensable "un plan de desarrollo productivo que permita recuperar sectores que realmente la están pasando muy mal en la Argentina" y aclaró que "la articulación público-privada funciona" en la provincia, pero "hay sectores que no tienen otra posibilidad que ser atendidos por el Estado".

El Gobierno de Córdoba se diferencia de las políticas de Milei. Calvo aclaró que Córdoba solo recibe recursos de coparticipación, pero igualmente realizaron un esfuerzo importante para mantener programas y beneficios sociales clave para los ciudadanos abandonados por la gestión libertaria. "No hemos discontinuado la obra pública, nos hemos hecho cargo de muchos recortes del Gobierno nacional, como es el FONID. Mantuvimos el boleto estudiantil y el boleto obrero social, pese a que se quitó el subsidio al transporte". Nos estamos haciendo cargo de las cuestiones de discapacidad, de las enfermedades crónicas", todos sectores abandonados por la gestión libertaria

Preocupación por el crítico estado de las rutas nacionales que atraviesan Córdoba: "Vergüenza"

El estado crítico de las rutas nacionales y provinciales representa un serio peligro para la seguridad vial. El deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.

El Gobierno nacional es objeto de críticas por parte de gobernadores, funcionarios provinciales y también otros sectores vinculados al transporte. En ese marco, Calvo apuntó contra Nación por la desidia en obra pública. "Las rutas nacionales en nuestra provincia no están teniendo ningún tipo de mantenimiento ni conservación, están realmente muy deterioradas, fundamentalmente la ruta nacional 158. Es una vergüenza nacional". A su vez, dijo que "lo mismo ocurre con las rutas 7, 8, 35, 9 norte, 60".

El funcionario cordobés afirmó que "las rutas son un eje fundamental para el desarrollo del país". También detalló que las rutas nacionales que atraviesan la provincia representan alrededor de 1.700 kilómetros, "de los cuales más del más del 70% se encuentran en estado de conservación realmente severo".

Si bien el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dio lugar a la medida cautelar que impide el cierre de Vialidad Nacional, el Gobierno apelará la medida, según indicó el vocero Manuel Adorni en X. En ese sentido, dijo que la decisión del jefe de Estado "pone en riesgo las vidas de las personas que las transitan" y recordó cuando un camión que transportaba una retroexcavadora impactó contra un puente peatonal en el kilómetro 586 de la Ruta Nacional 7, que provocó el derrumbe parcial de la estructura y el corte total del tránsito durante varios días.