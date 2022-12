Alberto, sobre el fallo de la Corte por la coparticipación: "Ese dinero no está en el presupuesto"

El presidente denunció que hay un "problema" para aplicar el fallo porque el Presupuesto 2023 que aprobó el Congreso no contempla el monto que pide la Corte.

El presidente Alberto Fernández se refirió con dureza al fallo de la Corte Suprema que se conoció este miércoles y que ordena al Ejecutivo nacional el traspaso del 2,95 por ciento de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, y denunció que "ese dinero no está en el presupuesto". El Presidente habló después de la publicación de un documento firmado por él y 14 gobernadores en el que definen como "fallo político" y de "imposible cumplimiento" la sentencia de la Corte. Allí, Fernández adelantó que ordenará la recusación de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

"Son 2,95 por ciento del monto coparticipable y no lo entendemos", explicó Alberto en diálogo con C5N y denunció que no hay ningún "cálculo" de la Corte que explique cómo llegaron a ese número cuando previamente era del 1,4 por ciento. "Finalmente tengo un problema para aplicarlo porque es dinero que no está en el presupuesto. El presupuesto fue aprobado y no para que el gobierno le diera 2,95 a la Ciudad, con lo cual más allá de que yo quiera cumplir la ley tengo que mandar una nueva al Congreso para que resuelvan un nuevo presupuesto que prevea este gasto", explicó Alberto y agregó: "Para que me digan de dónde vamos a sacar los fondos, ¿vamos a aumentar impuestos? ¿Vamos a aumentar retenciones?".

Asimismo, el máximo mandatario nacional resaltó que la CABA está fuera de la ley-acuerdo de Coparticipación, que solo puede modificarse "con el acuerdo del 100% de los firmantes". Es decir, con la totalidad de las provincias del territorio nacional. "Ese 2,95 por ciento que va a la Ciudad, es menos dinero que van a recibir las provincias para las obras que se están realizando", señaló.

Tras pedir que "ningún poder se arrogue funciones de otro poder", marcó: "Y lo que uno siente es que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema, que ha dictado un fallo muy singular y de imposible cumplimiento”. Mientras que añadió: "No voy a desconocer el fallo, lo conozco y me parece horrible, espantoso e imposible de cumplir". Sobre esto, sostuvo que es "un hombre del derecho" y que respeta a la Justicia, pero "no me pueden pedir algo incumplible".

De cara a lo que viene, sostuvo que "un tribunal me dice que no aplique una ley vigente", en relación a la ley 27.606 y advirtió que, de no cumplirla "un gobernador me puede denunciar por incumplimiento de deberes de funcionario público". Y apuntó contra la CSJN: "Estamos en frente de un choque de poderes. Han logrado algo increíble, que un fallo contradiga al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Se arrogan funciones legislativas que no tienen, cuestionan todas las designaciones del Eejecutivo... Ha perdido el criterio de Justicia, está actuando con un criterio político".

Tras la publicación del documento firmado por los Gobernadores, Alberto señaló: "Lo primero que vieron es que los que están perdiendo son ellos. El dinero del Estado Nacional es utilizado a favor de las provincias; no es que yo construyo casas en Olivos. Todo va a las provincias en concepto de subsidios, planes sociales, viviendas, obra pública, educación". Y agregó: "La medida cautelar no puede ser 'no cumpla con la ley'. Si yo hago lo que me pide la Corte, es muy posible que un gobernador cualquiera me demande por incumplimiento de la ley de Coparticipación que también está vigente".

Por último apuntó contra el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, remarcando que se trata de "un problema de voluntad" y que si va a bajar los impuestos como anunció, "no tiene ningún problema de financiamiento". Sobre esto, lanzó: "Quieren este dinero para atender a temas de la seguridad, del sistema policial pero resulta que el mismo fallo dice que por culpa de que le sacamos este dinero, no puede hacer subtes". Y sentenció sobre la frase del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich: "No sé si es el objetivo de la Corte financiarle la campaña a Larreta, pero creo que lo va a lograr".