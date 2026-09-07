Convocan a la "Marcha de la Bronca" en Catamarca contra el ajuste de Milei y Jalil

El descontento social y político frente al rumbo económico del país volverá a expresarse en las calles de San Fernando del Valle de Catamarca. Diversos sectores autoconvocados, junto a agrupaciones sociales y estudiantiles, lanzaron la convocatoria formal para la denominada "Marcha de la Bronca", una movilización prevista para el próximo sábado 19 de septiembre.

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La crisis no se aguanta más y la iniciativa, difundida masivamente a través de canales digitales y panfletos bajo la consigna "Catamarca Autoconvocatoria", busca coordinar las distintas demandas locales e integrarlas a un reclamo nacional centrado en el rechazo a las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei, al tiempo que exige a las centrales sindicales la convocatoria a una huelga general.

Si bien la consigna principal apunta de manera directa contra la Casa Rosada y lo que los organizadores califican como "cómplices" del plan económico, el clima de conflictividad social en territorio catamarqueño también apunta contra el gobernador Raúl Jalil: en la agenda local se debate la pauta salarial para la administración pública y el presupuesto destinado a la contención social en los municipios.

Según detalló el medio Catamarca Ya, entre los argumentos expuestos por los impulsores de la marcha se destacan el impacto del costo de vida en los hogares catamarqueños, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los aumentos en las tarifas de servicios públicos y la situación crítica que atraviesan los jubilados y las universidades públicas.

De acuerdo con el cronograma difundido por los organizadores, la concentración se realizará durante la tarde en la Plaza La Alameda (Paseo General Navarro). Desde allí, las columnas de manifestantes se desplazarán por las arterias céntricas de la ciudad hasta desembocar frente a la Plaza 25 de Mayo, el habitual epicentro de los reclamos sociales y políticos ante los poderes públicos locales.

Jalil no levanta cabeza en Catamarca: casi 7 de cada 10 desaprueban su gestión provincial

Una amplia mayoría de los catamarqueños desaprueba la gestión del gobernador Jalil, según una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados. El estudio muestra que el rechazo al mandatario provincial alcanzó en agosto el 66,5%, mientras que apenas el 32,4% manifestó una valoración positiva de su administración.

La medición también refleja un deterioro respecto de los registros anteriores. La desaprobación de Jalil había sido del 62,6% en marzo, 63,4% en abril y 62,2% en mayo. En agosto, en cambio, trepó al 66,5%, el nivel más alto de la serie relevada.

Dentro del porcentaje de rechazo, un 33,1% aseguró desaprobar totalmente la gestión y otro 33,4% dijo hacerlo parcialmente. Entre quienes tienen una valoración positiva, apenas el 5,2% la aprueba totalmente y el 27,2% la aprueba en parte. El 1,1% restante no respondió o manifestó no saber.

La encuesta fue realizada entre el 13 y el 16 de agosto de 2026 sobre 640 casos de personas mayores de 16 años de la provincia de Catamarca. Según la ficha técnica difundida, el estudio tiene un margen de error de ±3,87% y un nivel de confianza del 95%.

El escenario cambia cuando la consulta se centra en otros dirigentes provinciales. La senadora nacional y exgobernadora Lucía Corpacci registra una imagen positiva del 49,4%, frente a un 40,4% de valoración negativa. Su diferencial de imagen es positivo en nueve puntos.

Además, los números de Corpacci se mantienen relativamente estables durante el año. Su imagen positiva fue del 50,1% en marzo, 49,9% en abril, 50,9% en mayo y 49,4% en agosto. En paralelo, la imagen negativa avanzó desde el 38,1% de marzo hasta el 40,4% actual.

Los resultados adquieren relevancia en un momento de definiciones dentro del oficialismo provincial. Aunque la Constitución de Catamarca habilita a Jalil a buscar un tercer mandato, el gobernador viene anticipando que no tendría intención de competir nuevamente por la Gobernación.