Volvió a aparecer el "policía disfrazado" que defendió a Fran Fijap

Pasadas las 17, mientras el operativo de las fuerzas de seguridad se desplega en las inmediaciones del Congreso de la Nación, diversos manifestantes señalaron y acusaron ante los medios a personas de infiltradores en la marcha a favor de jubiladas y jubilados. Dos hombres, vestidos de negro, con mochilas y boinas, llamaron particularmente la atención de la gente y de un móvil que se encontraba realizando la cobertura de la marcha. "¿De qué fuerza son, muchachos? ¿Me pueden contar?", les pregunta el cronista mientras ambos guardaban silencio y abandonaban rápidamente el lugar.

El periodista de C5N reconoció, entre ambos, a Iván Matías Cheang; un militante libertario que meses atrás intervino para defender al influencer Fran Fijap durante la movilización al Congreso luego de la aprobación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. "¿Iván, vos no sos Iván Cheang, el policía ciudadano? No te vayas, hacemos una nota rápido. ¿De qué fuerza son?", expresa el cronista.

"¡Da la cara, eh! ¡Hijos de puta!", les gritaron las personas que se encontraban movilizándose en la zona, mientras al mismo tiempo pedían justicia por Pablo Grilllo. "¿Son policía? Estaban parados en Callao y Bartolomé Mitre... ¿De qué fuerza son? ¿A quién les puedo preguntar de qué fuerza son? Están de negro, no están de azul...", insistió el periodista sin conseguir respuesta alguna.

Si bien los dos libertarios prefirieron guardar el silencio, con lentes negros y gorras observaron en reiteradas oportunidades la ubicación de la cámara y a los manifestantes que se encontraban en el lugar.

Cabe recordar que Iván Cheang fue noticia en octubre del año pasado por ayudar al youtuber libertario a resguardarse en el recordado local de empanadas, tras provocar a las personas que pedían por la educación pública y universitaria. "Yo voy de forma voluntaria a las manifestaciones, no es que soy de las fuerzas (de seguridad). Doy asistencia a las fuerzas o a cualquier personal que pueda llegar a estar herido, tanto del lado de las fuerzas como de otras personas", explicó en diálogo con El Destape 1070.

A su vez, aseguró que "no es parapolicial porque es algo voluntario" y lo hace "de corazón, de ser lo más humano posible". También señaló que colabora en accidentes o incendios. "No soy policía voluntario ni agente inorgánico, porque eso lo prohíbe la Ley de Inteligencia. No tengo contactos con el Gobierno", aclaró.

A pesar de sostener que no tiene ningún vínculo con el Gobierno de Javier Milei, sí tiene un foto junto a la ahora ex Canciller Diana Mondino y también estuvo "en actividad en las Fuerzas Armadas", específicamente la Fuerza Aérea. Por otro lado, relató que hizo el curso de ingreso a la Policía Federal pero que en las vacaciones de invierno del 2022 lo "sacaron" de la promoción. "No sé qué habrá pasado, yo no hice absolutamente nada. No tengo sanciones ni reproches administrativos", lanzó.