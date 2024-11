Reforma política por universidades: el canje que propone La Libertad Avanza y que la oposición no compra

El martes a las 17 estaba prevista una conferencia de prensa del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), que se canceló. El anuncio iba a ser de un canje del gobierno de Javier Milei a la oposición en el presupuesto 2025: garantizar el financiamiento universitario, vetado por el Presidente, a cambio de la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y fondos para los partidos políticos.

Pese a que el anuncio no se concretó, la idea quedó rondando. Sin embargo, los bloques de la oposición descreen que se pueda impulsar el canje y sostienen que las PASO deben continuar vigentes y los fondos para las casa de altos estudios ser garantizados en el cálculo de gastos e ingresos del próximo ejercicio.

"Cuestiones de comunicación", señalaron fuentes parlamentarias a El Destape sobre los motivos del oficialismo para bajar la conferencia de prensa. Circularon versiones de que la convocatoria se bajó por el repudio del titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Desde las inmediaciones del jefe de la bancada amarilla no confirmaron esto.

La eliminación de las PASO forma parte del paquete denominado "reforma política" impulsado desde la Casa Rosada, que incluye a la Boleta Única de Papel, que ya fue aprobada, y la implementación de la "ficha limpia", que se estima que estará en la órden del día de la próxima sesión de la Cámara baja.

Pese a los intentos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, - principal promotor de la eliminación de las PASO, la oposición rechaza la eliminación de las Primarias. Unión por la Patria se rehusa a ir contra una idea impulsada en el gobierno de Cristina Kirchner, mientras que bloques más cercanos, como el PRO o la Unión Cívica Radical, no quieren quedarse sin el ordenador de los liderazgos y conflictos internos.

El presupuesto 2025 sigue su derrotero en las comisiones, pero en las negociaciones no muestra avances. En la escenografía hay algo que no se altera: Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores expresaron su rechazo. El peronismo no se conmueve con la posibilidad de una segunda prórroga del presupuesto.

Los bloques del centro, la UCR rechaza la idea de continuar con el presupuesto 2023. Sin embago, insisten en que los dos proyectos que Milei vetó, la actualización de la fórmula jubilatoria y el financiamiento universitario, deben estar. En el caso de Encuentro Federal, presentaron un dictámen de minoría garantizando esos items.

El principal socio legislativo de LLA, el PRO, quiere acompañar, pero, en la reunión de la cúpular partidaria de la semana pasada, se acordó que se tome en cuenta las "prioridades de los gobernadores e intendentes" que "son relevantes para la generación de empleo privado en cada uno de los territorios".

La oferta de reforma política por universidades no conmovió a la oposición. "Habría que ver bien la propuesta concreta y se analizará en bloque", respondieron desde el PRO. "Por más que haya especulaciones, no tienen chances", conjeturaron desde Unión por la Patria.

Desde el flamante bloque Democracia para Siempre, que se escindió la semana pasada de la banacada de la UCR, sotienen que la oposición que sostiene el financiamiento universitario "ese versito de (el asesor presidencial) Santiago Caputo". En Encuentro Federal transmitieron que hubo desencanto cuando vieron el borrador.

Al tira y afloje del presupuesto se le suman negociaciones paralelas. En los pasillos del Congreso especulaban que el proyecto de privatización de Aerolineas Argentinas era una de estas. Por supuesto, los gobernadores también juegan. Mañana se publicará un decreto para que las provincias puedan adherir al Régimen de Reparación Federal. Ahí hay otro canje: deuda provincial por terrenos fiscales, rutas o acciones de empresas del Estado.

"Todo se puede discutir", afirman fuentes parlamentarias sobre la factibilidad del canje en el Congreso de reforma política por financiamiento universitario. Como dijo Milei, toda propuesta opositora debe señalar qué partida afectará para no alterar el denominado "déficit cero". "Probablemente haya un acuerdo, pero si salen los fondos de algún lado, será con recortes a las provincias", comentó una voz al tanto de la vida interna de la bancada oficialista.