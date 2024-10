Danya Tavela: "Los docentes y no docentes universitarios son los empleados estatales peor pagos"

El presidente Javier Milei se limitó a juntar un tercio de la Cámara de Diputados para sostener los vetos a los proyectos de ley que, según él, atenten contra el déficit fiscal. Esto sucedió con la actualización de la fórmula previsional y el financiamiento universitario, en el que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), se opuso, no sólo a los opositores férreos, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, sino a espacios que habían tenido diálogo con la Casa Rosada para la aprobación de la ley Bases, como la Unión Cívica Radical (UCR). La cuestión universidades volvió a agitar la vida interna del radicalismo, que considera el tema como identitario. En una entrevista con El Destape, la diputada nacional de la UCR Danya Tavela ratificó su repudio a la vocación de Milei de agitar el conflicto con la comunidad universitaria y minimizó el anuncio del Gobierno nacional de convocar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a las casas de altos estudios.

La ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires ratificó su diferenciación con los radicales "peluca" que acompañaron los vetos presidenciales y analizó el impacto que esto y la disputa por la elección interna bonaerense, en la que los dos candidatos se proclaman ganadores, tendrían en el perfil del partido centenario.

- ¿Cuál es tu mirada sobre el conflicto entre el Gobierno y las universidades?

- El Gobierno tiene que rápidamente tomar cartas en el asunto respecto al conflicto. En esta mirada de no reconocer que los docentes y no docentes han sido discriminados respecto del resto de los empleados estatales, lo que se genera es la radicalización del conflicto. El Gobierno debería trabajar con la mesa paritaria para poder encontrar un camino de finalización del cuatrimestre. Hoy son los responsables de que se finalicen los cuatrimestres en las universidades argentinas. Tienen que tomar esa responsabilidad. Mientras esta discusión estaba en el marco de si había o no ley, promulgación o no, había más actores en la mesa. Hoy solamente es una responsabilidad del Gobierno, obviamente de los gremios. Hoy los gremios están esperando una oferta para terminar de recorrer el año, sabiendo que van a perder respecto de la inflación un 30% de poder adquisitivo, pero entendiendo que pueden encontrar un camino que pueden encontrar un camino que los acerque a la paritaria que le ha dado el Gobierno al resto de los estatales.

- Días antes de la votación en la que se ratificó el veto presidencial a la ley de Financiamiento Educativo en el Congreso, el Gobierno otorgó subas salariales a docentes y no docentes, por lo que el argumento de "no hay plata" es relativo...

- Por supuesto. Justamente, los gremios insistieron en esta cuestión de tener un plan de acá a fin de año. Ningún gremio quiere estar de acá a fin de año cada quince días sentándose en una mesa para ver qué negocian, cómo negocian, para qué... Lo único que están buscando es tener un plan de cierre del año, quedan dos meses y medio para que termine el año. Lo único que se espera es eso. Los conflictos de paros, medidas de fuerza y demás, lo único que hacen es retrasar el final de cuatrimestre, pasar los recuperatorios para el año que viene, etcétera. Entonces empieza a ser un conflicto que se agranda, se radicaliza por parte de algunas fuerzas estudiantiles que buscan en el conflicto legitimación que no consiguen en las urnas ni en la representación de los centros de estudiantes. Me parece que eso es lo que había que evitar y el Gobierno está llegando tarde y mal a este tema.

-¿Qué pensás del anuncio del Gobierno nacional de designar a la SIGEN para que realice auditorías a las universidades?

- Está bárbaro. Primero, el anuncio es humo y fulbito para la tribuna. Hasta 2022, el sistema de control interno de las universidades trabajaba directamente con la SIGEN. De hecho, la mayoría de los auditores eran nombrados con el acuerdo técnico de perfil y posición de la SIGEN. Además, después de 2022, cuando (el ex procurador Carlos) Zannini sacó esa resolución y da de baja la gerencia de universidades de la SIGEN, la mitad de las universidades hicieron convenios con la SIGEN para seguir trabajando su sistema de control interno como parte del proceso de mejora continuo que llevan adelante la mayoría de las universidades. Se va a seguir dando ese proceso y, en otros caso, se profundizará. Ese proceso siempre existió, como las rendiciones de cuentas de las universidades. El Gobierno busca distracciones y no va al fondo de la cuestión, que hoy los docentes y no docentes universitarios son los empleados estatales peor pagos del Estado argentino.

- ¿Están evaluando el presupuesto 2025 en el bloque? ¿Evalúan un dictamen propio, como lo haría Encuentro Federal?

- Todavía falta para los análisis sobre si habrá dictamen propio o en disidencia. Estamos escuchando a los funcionarios. Mi posición es que sí o sí tiene que haber un presupuesto. Todos los problemas que tenemos hoy son producto del acuerdo entre (el ex ministro de economía Sergio) Massa y Milei para que no haya presupuesto en 2024. Por supuesto tenemos disidencias profundas sobre algunos temas. Cito, por ejemplo, el artículo que elimina el 6% de garantía para la inversión en educación, el 1% para ciencia y técnica y 0,2% para las escuelas técnicas. Ese va a ser un artículo que voy a votar en contra. Es más, pedí a las mesas de conversación que llevan adelante algunos bloques opositores dialoguistas con el Gobierno, que se retire dicho artículo. Hay cuestiones que hay que ir en contra y profundizar la discusión. La movilidad de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH): Acabamos de tener el dato de que el 66% de los chicos de 17 años están por debajo de la línea de la pobreza y no podemos quitar la movilidad de la AUH. Para esto sí ha plata y para esto hay que cortar los privilegios tributarios, por ejemplo, de los directores de empresas, que no tributan IVA sobre los honorarios; los fondos de eximición o exención de determinadas actividades o territorios; las jubilaciones de privilegio, que incluso siguen tramitando funcionarios del actual gobierno como (el secretario de Turismo, Daniel) Scioli. Hay bastante para trabajar y dar sustento a estas cuestiones.

- Milei hizo alianzas con el PRO y con los radicales que lo acompañaron. ¿Cree que son sustentables en el tiempo o sólo circunstanciales?

- Yo creo que hoy las alianzas en el Congreso son todas circunstanciales porque tienen que ver con agendas transversales. La sustentabilidad dependerá de cómo le vaya al gobierno de Milei. Si a él como figura o a su gobierno le van muy bien en su aceptación, todas estas alianzas no las van a necesitar. Si le va mal, no van a tener sentido estas alianzas para estos partidos políticos que tienen identidad propia. Pero son decisiones que toman estos espacios políticos.

- ¿Cuál es tu visión de la elección del radicalismo bonaerense, en la que todavía no está definido quién fue el ganador?

- Nosotros creemos que Futuro Radical ganó la interna. Tenemos las actas que nos dan ese dato. La dilación de la junta electoral oficialista del partido es para evitar conocer esa derrota. No esperaban ese resultado electoral y les está costando asumir esa realidad. Por eso, lo que nosotros creemos que hay que hacer es el escrutinio definitivo: acta contra acta, donde hay diferencias se abre la urna y se cuenta y si no hay diferencias, se dan por válidas y seguimos. Hay que seguir trabajando por ese camino.

- ¿La elección de la UCR bonaerense y la situación de los cinco diputados "peluca" perjudica el perfil del radicalismo en términos electorales?

- Yo creo que al revés. Tanto la elección interna bonaerense y la diferenciación que hacemos algunos diputados de aquellos que ratificaron el veto de Milei, lo que hace es sostener la identidad del radicalismo. En una Argentina polarizada quizás no se ven los favores electorales que eso trae, pero en el mediano y largo plazo, la sociedad elige a quienes siempre representan las convicciones.

- Frente a este escenario polarizado entre La Libertad Avanza y el PRO, por un lado, y, por el otro, el peronismo, ¿hay potenciales aliados para el radicalismo?

- Está claro que no va a ser ni el kirchnerismo ni LLA. Después va a haber que discutir con el sector del PRO que va a tener una posición moderada y no va a formar parte de LLA. Habrá otros sectores vinculados al centroprogresismo, en la provincia de Buenos Aires está el GEN, la Coalición Cívica, el Partido del Diálogo de (el diputado nacional) Emilio Monzó; hay un armado de randazzismo, que está prácticamente afuera del peronismo. Me parece que hay un proceso en la provincia de Buenos Aires para encontrar un centro común que nos permita identificarnos, no solo con una provincia que tiene una mirada productiva y que repele la corrupción, sino también que tiene sensibilidad social y se ocupa de los más vulnerables.