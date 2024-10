El día después de la ruptura radical: postura, diálogos y Presupuesto 2025

El radicalismo ya se dobló y se rompió en la Cámara Baja. El senador nacional Martín Lousteau y el diputado Facundo Manes se llevaron doce legisladores, dejando al jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo, con los restantes 21, "pelucas" incluidos. El gobierno de Javier Milei celebra por lo bajo la ruptura de los "boinas blancas", de cara al tratamiento del Presupuesto 2025. De todos modos, los bloques radicales comparten la exigencia de modificaciones en el cálculo de gastos e ingresos del año entrante y el trabajo parlamentario con los bloques dialoguistas.

Los que se fueron

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este jueves, se presentó la nota en mesa de entradas de la Cámara de Diputados en la que se oficializó al nuevo bloque, que llevará el nombre "Democracia para Siempre". Tal como adelantó El Destape el miércoles, el jefe de la bancada será Pablo Juliano. El resto de las autoridades de bloque las completan Marcela Coli (vicepresidenta), Carla Carrizo (secretaria parlamentaria) y Manuel Aguirre (secretario general). "Va a ser un bloque absolutamente crítico", sostuvieron fuentes de Evolución, corriente interna radical referenciada en Lousteau. Desde las inmediaciones de Manes, afirman que continuarán el trabajo con bancadas afines, como Encuentro Federal y la Coalición Cìvica, pero descartaron un acercamiento con cariz electoral.

En el caso de Unión por la Patria, bloque mayoritario y no convocado a las negociaciones por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), sostienen que también será "ley por ley".

El binomio Manes-Lousteau ya tuvo una reciente sociedad en la elección interna de la UCR de la provincia de Buenos Aires. La contienda finalizó con el triunfo del ex candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio Miguel Fernández, referenciado en el senador nacional y titular saliente del comité bonaerense, Maximiliano Abad, previo cruce de denuncias de irregularidades. "Estamos en una línea ideológica afín", comentaron fuentes cercanas a una integrante de la bancada. Otras voces destacaron que el bloque antipeluca incluye a legisladores que no forman parte del AMBA y con trayectorias previas al neurocientífico y el senador nacional.

La ruptura se da en medio del inicio de la negociación del presupuesto para el ejercicio 2025. Según señalaron fuentes de la nueva bancada, "no hay postura" definida pero ratificaron que insistirán en que se incluyan las subas a las jubilaciones y al financiamiento universitario, dos expedientes que fueron vetados por Milei.

"Quizás nos llamen para negociar, pero como cualquier otro bloque", especularon desde Evolución. Si bien hubo una intención de Democracia para Siempre de insistir por conservar el nombre de la UCR, pero "se cayó".

Los que se quedaron

"No van a buscar escalar más aún", comentaron desde el sector de De Loredo sobre el éxodo de sus ex compañeros. Sostienen que buscarán "un poco de equilibrio" en la relación con el oficialismo, aunque creen que los "peluca" se van "a tirar de cabeza".

Al igual que sus ex compañeros de bloque, sostienen que habrá diálogo con el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto y con los "lilitos". De todos modos, el diputado y titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se refirió en duros términos a De Loredo tras la reunión en Casa Rosada del miércoles. "Es hora que termines con la farsa, el transfuguismo, el circo y la mentira política", le espetó. Incluso, pese a mostrarse más refractarios a acercar alguna posición con Unión por la Patria que la sociedad Lousteau-Manes, sostuvieron la misma postura: "tema por tema".

Tal como adelantaban, consideran que el Gobierno "no puede seguir con el presupuesto 2022". Esta postura es compartida por los gobernadores radicales, quienes se habían esforzado para que el bloque se mantenga entero. De este sector, confìan en que puedan impulsar modificaciones.

Fuentes de la bancada que lidera De Loredo confìan que ellos serán vistos por la Casa Rosada y las autoridades de la Cámara de Diputados como el bloque "oficial" y serán llamados para negociar. Comentaban por la tarde, que desde los radicales "peluca" destacaban como su aporte el contacto con el Gobierno nacional. Aseguraban que iban a ser convocados semanalmente a la Casa Rosada, aunque desde el bloque UCR descreyeron esto. La convocatoria al encuentro con funcionarios nacionales fue lo que detonó la anunciada ruptura.

El oficialismo y su tablero

"Los kirchneristas se fueron", comentaron fuentes parlamentarias sobre la recepción dentro de LLA sobre la ruptura radical. En el tablero oficialista, Milei necesita 87 para sostener la táctica del tercio para blindar los eventuales vetos a proyectos de ley que considere que tenga indicios de "degeneración fiscal". Con los cinco "pelucas" completaba 90. De sumar al resto del bloque UCR, el Presidente llega a 106 voluntades. Todavía lejos de llegar a los que necesita para sacar una ley propia.

Uno por uno

Democracia para Siempre está integrado por Manes, Juliano, Fernando Carbajal, Coli, Jorge Rizzotti, Aguirre, Carla Carrizo, Danya Tavela, Mariela Coletta, Marcela Antola, Juan Carlos Polini y Melina Giorgi. El bonaerense Juliano es la mano derecha de Manes. Carbajal (Formosa), Coli (La Pampa), Aguirre y Rizzotti también son afines al neurocientífico. Aunque estos dos últimos son de provincias con gobernadores radicales, Corrientes (Gustavo Valdés) y Jujuy (Carlos Sadir, que a su vez responde al ex mandatario provincial Gerardo Morales).

De todos modos, desde las inmediaciones de Valdés afirmaron que Aguirre no responde al gobernador correntino. En el caso de Rizzotti, responde al jefe del radicalismo jujeño y preside el comité provincial. Carrizo, Coletta (Ciudad de Buenos Aires), Tavela (Provincia de Buenos Aires) y Antola (Entre Ríos) pertenecen a Evolución. Polini, del Chaco, no responde al gobernador Leandro Zdero, sino al ex senador Ángel Rozas. De todos modos, afirman que hay buen vínculo.

La santafesina Giorgi responde al jefe provincial Maximiliano Pullaro, aunque, aclaran, "todos los legisladores de la provincia" del ex Juntos por el Cambio "en alguna medida lo hacen"