El club del tercio: la táctica de LLA para defender los vetos de Milei en Diputados

Un tercio, dependiendo de los presentes: lo que necesita La Libertad Avanza (LLA) para blindar los vetos de Javier Milei en la Cámara de Diputados de la Nación a los proyectos de ley que atenten contra el mentado "déficit cero" y cuyos impulsores hayan sido rotulados por el Presidente como "degenerados fiscales".

Diputados que responden a gobernadores afines a la Casa Rosada, el PRO y los radicales "peluca", forman el tercio que defende del veto presidencial de LLA. El oficialismo reconoce que busca afianzar esa táctica, que ya fue efectiva con el rechazo al aumento a las jubilaciones y el proyecto de ley de Financiamiento Educativo.

Los mandatarios provinciales jugaron fuerte para el veto de Milei al Financiamiento Universitario. Los votos en contra, abstensiones y ausencias, insólitas en algunos casos, por fuera del tandem LLA y el PRO y los bloques satelites oficialistas, tuvieron el sello. "Fue un trabajo en equipo", comentaron fuentes parlamentarias a El Destape cuando se les consultó sobre el rol de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior. A la hora de la votación que el oficialismo daba por ganada, se asomaron a los palcos el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Los entornos de jefes provinciales como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) del PRO, de los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) y el radical Gustavo Valdés (Corrientes) se desentendieron cuando se les consultó sobre las comunicaciones con el gobierno de la motosierra en la previa a la votación. "Solo el Gobernador y la Rosada lo saben", comentaron desde el entorno de uno de los mencionados.

En el horizonte aparece el presupuesto 2025, donde se pondrá a prueba la sustentabilidad del vínculo con los gobernadores. "Va a ser difícil, ahí se van a poner duros", comentaron voces de LLA.

Una vez más, el PRO puso las manos en la votación para que el oficialismo tenga sus votos. Desde las filas del partido amarillo llegaron a afirmar que el asesor presidencial, Santiago Caputo, el vicejefe de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete, Lisandro Catalán, y el propio Milei enviaron mensajes de agradecimiento al jefe de bloque, Cristian Ritondo.

"Alianza total", describió una fuente parlamentaria la unión de LLA y PRO. Otras voces al tanto de la interna del oficialismo sostienen que el entendimiento es un trabajo que es día a día y que depende total y absolutamente de la relación de Milei y el ex presidente Mauricio Macri.

El fundador del PRO ordenó a casi la totalidad del bloque para acompañar el veto y el partido amarillo se encargó de pedir derechos de autor en los aumentos a trabajadores docentes y no docentes del Gobierno en la previa a la votación.

Álguien que fue testigo del crecimiento del partido de Macri comentaba en los pasillos de diputados tras la sesión del miercoles que no entiende la dinámica entre amarillos y violetas. Resumiendo: LLA cuenta como propio al electorado del PRO, por lo que espera que sus dirigentes se sumen. Los macristas creen que tienen un expertise en el manejo del Estado del que los mileistas carecen, por los que les pedirán ayuda.

Meses atrás sobrevolaba la idea de un interbloque LLA - PRO, en el que también se incluía al Movimiento de Integración y Desarrollo. Fuentes parlamentarias afirman que en el oficialismo que por el momento "no es necesario". "No queremos", consignaron voces amarillas en estricto off the record.

"Nosotros no pedimos lugares en el gobierno ni pretendemos ser cogobierno. Si quieren que pongamos la cara o los votos, tenemos que estar en las decisiones. El PRO va a seguir siendo un bloque con la fortaleza que tiene hoy. Esto tiene que tener un correlato en los lugares donde gobernamos nosotros", comentaron. Esto último se puede traducir en el proyecto de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. del armado del partido LLA en bastiones macristas, como la Ciudad de Buenos Aires, Chubut o Entre Ríos.

Por último, están el pack de cinco radicales que apoyaron a Milei con el rechazo al aumento jubilatorio y con el veto al Financiamiento Universitario, que en este último caso fueron cuatro porque Pablo Cervi se abstuvo. Dicen que no se animó.

Los radicales "peluca", grupo que, además de Cervi, incluyen a Mariano Campero, Mariano Arjol, Mariano Campero, Pablo Tournier y Luis Picat, están cerca de tener el boleto picado en el bloque. El martes puede ser tema de debate en la reunión de la bancada. Posiblemente los mencionados no estén presentes.

Según pudo saber El Destape, dos ex rectores de universidades, Julio Cobos y Mario Barletta, expresaron su malestar al jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, por el acompañamiento al veto al Financiamiento Universitario. Dicen que el cordobés se fija en el ex presidente y el ex intentente de Santa Fe para medir el humor del bloque.

Sin embargo, hay dudas sobre la sustentabilidad de esta sociedad. "Es votación a votación", opinaron fuentes parlamentarias. Voces oficialistas rechazan que haya una sugerencia a los "peluca" para que armen su interbloque. Fuentes que conocen la vida interna de la bancada radical no lo afirman, pero no lo ven lejano.