Se rompió el bloque de la UCR: Lousteau y Manes se van con 12 diputados

Se rompió el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados. Los legisladores que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes dejaron la bancada que lidera Rodrigo De Loredo, en repudio a la presencia de los "boinas blancas" en la reunión en la Casa Rosada por el presupuesto 2025.

La ruptura se concretó esta tarde tras una reunión entre los diputados de Lousteau y Manes, según confirmaron a El Destape fuentes que conocen la interna de los "boinas blancas". Este sector repudió la presencia de los radicales, denominados "peluca", que acompañaron el veto del presidente Javier Milei a la actualización del haber jubilatorio y el financiamiento universitario.

Tras la reunión del martes a la noche, en la que se acordó una "mesa de diálogo" para no romper el bloque, se pactó para el miercoles a la mañana un encuentro de la bancada previo a la convocatoria en la Rosada. Ahí resurgió la furia contra los "pelucas" y el sector que responde a De Loredo.

Esta tarde, los sectores del neurocientífico y el senador y titular de la UCR nacional mantuvieron una reunión definiendo el nombre del nuevo bloque y quién lo presidirá. Por lo pronto, pica en punta el nombre del bonaerense Pablo Juliano, mano derecha de Manes, como jefe de la bancada.

Por lo pronto, se acordó la creación del nuevo bloque integrado por Manes, Juliano, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Jorge Rizzotti, Manuel Aguirre, Carla Carrizo, Danya Tavela, Mariela Coletta, Marcela Antola, Juan Carlos Polini y Melina Giorgi.

Uno de los presentes en la reunión del bloque del martes a la noche se levantó una "bandera blanca". Apenas fue eso. La interna de los "boinas blancas" volvió a detonarse a la mañana del miercoles. Según pudo reconstruir este medio, la reunión fue breve y, tras un intercambio de gritos, se dio por finalizada. De Loredo no asistió al conclave partidario, para asistir a la Rosada.

Los diputados Julio Cobos y Mario Barletta enfurecieron con la invitación a Casa Rosada. El ex vicepresidente y el ex intendente de Santa Fe fueron señalados como dos de los que trabajaron para conciliar y mantener entero al bloque. Pese a la bronca, no se fueron de la bancada

Junto a De Loredo, asistieron a la Rosada, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri, Roxana Reyes, Roberto Sánchez y Luis Picat, este señalado como un "peluca". Según consignó este medio, el encargo de Milei fue que apoyen la privatización de Aerolineas Argentinas.

El encuentro fue presidido por el vicejefe de Gabinete del Interior Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. También asistieron legisladores de La Libertad Avanza y dos del PRO, Cristian Ritondo y Silvana Guidice.

"Van a usar la foto de la Rosada como excusa para anunciar un quiebre que es un hecho", comentaban en la tarde fuentes del sector que no se fue del bloque. La intención del sector de Manes y Lousteau era discutir cargos internos en la bancada. En la mira, se comentaba el martes a la noche, estaba Soledad Carrizo, que responde a De Loredo.

"Nosotros tendríamos que estar comiendo pochoclos viendo la interna del PJ", comentaron desde las inmediaciones de un gobernador radical. Los jefes provinciales del radicalismo estaban interesados en que el bloque se quede unido. Comprensible, teniendo en cuenta que el presupuesto 2025 ya se está analizando.

Nota en desarrollo