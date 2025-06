Nuevo blanqueo: con la mira en el Congreso, LLA comenzó a activar las negociaciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el denominado "Plan de Reparación Histórico para los Argentinos", un blanqueo sin restricciones para que la gente saque lo que él denomina "dólares del colchón" y los ponga en el sistema. Pero para poder ejecutar de manera completa este programa, el Gobierno tiene que reformar algunas leyes vía Congreso. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) ya comenzó a trabajar para activar las negociaciones con propios y aliados.

En el anuncio, encabezado por el vocero Manuel Adorni, Caputo y el equipo económico, se indicó que se enviará a ambas cámaras un proyecto para modificar la ley Penal Tributaria y la de Procedimiento Tributario. Esta semana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, agregó que están trabajando en el texto que ingresaría al Congreso esta semana.

"La semana próxima (por esta que comienza) vamos a tener elaborado un proyecto de ley que va a constar de pocos artículos, y que tiende fundamentalmente a elevar los montos de la información que va a demandar ARCA a quienes utilicen esos fondos a través de compras con un tope de 50 millones de pesos mensuales como máximo", dijo el funcionario.

Francos explicó que, además, el proyecto "va a garantizar que la información que se suministre en cuanto al patrimonio no va a ser revisada y se van a bajar los períodos de prescripción con una idea de llevarla a dos años".

La preparación la inició el propio Javier Milei. El presidente mantuvo una reunión el martes pasado con el bloque de diputados nacionales de LLA. "Habló de cómo recibimos el país y cómo venimos, y resaltó las medidas de Luis Caputo", comentaron a El Destape fuentes que pueden hablar en nombre de uno de los presentes en la reunión en el salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

Ese mismo día, Caputo, Francos, el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y el director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, mantuvieron un Zoom con gobernadores, en el que se les explicó el blanqueo. "Fue una reunión muy técnica en la que el Gobierno explicó las bondades del programa y los gobernadores hicieron preguntas", explicaron desde las inmediaciones de uno de los funcionarios nacionales.

Los gobernadores son una llave importante en clave legislativa, por lo que la Casa Rosada comenzó a abrochar a los mandatarios provinciales aliados cuyos diputados votan en sintonía con el oficialismo. El primero fue el catamarqueño, Raúl Jalil, que firmó junto a Caputo, Catalán y Pazo un convenio de cooperación con ARCA

"Es una de las medidas que más va a ayudar a dinamizar la economía de la provincia", afirmó el viernes pasado, además, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sobre el blanqueo, y luego firmó un convenio con ARCA

Mientras el Gobierno comienza a activar estos canales necesarios para destrabar el Congreso, los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados no registraron mucha actividad con este tema. Unión por la Patria, por ejemplo, no se expresó públicamente, pero en off the record una voz de la bancada peronista encendió alertas por los potenciales cambios que el plan "dólares en el colchón" necesitaría de la ley Penal Tributaria, que establece los delitos tributarios y sus penas.