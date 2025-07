Los proyectos por jubilados y discapacidad entrarán al Senado, pese al bloqueo de LLA

Los miembros de la oposición en la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado se convocaron para dictaminar los proyectos de moratoria y bono para jubilados y pensionados y la emergencia en discapacidad, ambos aprobados en Diputados. Pese a las dilaciones de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, los expedientes consiguieron dictamen y están prestos a ser tratados en la Cámara alta, aunque el presidente Javier Milei anunció que volvería a vetarlos.

Los proyectos previsionales contaban con el dictamen de Trabajo y Previsión Social y el de discapacidad obtuvo esta tarde de la comisión de Población y Desarrollo Humano. Sin embargo, restaba el aval de Hacienda y Presupuesto, que está en manos del jefe de la bancada de LLA, Ezequiel Atauche.

La reunión de Hacienda y Presupuesto fue solicitada por el interbloque de Unión por la Patria para las 16. La reunión se realizó con la colaboración en el quórum de los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (Unión Cívica Radical). Luego se sumaría su correligionario Pablo Blanco.

La reunión de hoy fue presidida por el vice de la comisión de Hacienda y Presupuesto, el senador de Unión por la Patria Fernando Salino y los tres dictámenes contaron con las firmas de los siete miembros del peronismo, más Tagliaferri, Lousteau y Blanco, este último en disidencia. Estos tres presentaron un dictamen de minoría en la moratoria previsional.

Del oficialismo y sus aliados, solo se hizo presente el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, - que no tiene firma en la comisión-, quien afirmó que no se se cumplían con los requisitos reglamentarios. Hacia el final, el resto de los senadores votaron expresando asentimiento sobre la legalidad del encuentro. La reunión no fue televisada, pero fue transmitida por el Instagram del bloque peronista.

Lousteau apuntó contra Atauche, afirmando que “un solo senador que es presidente de la Comisión es superior a la mayoría de los senadores, no quiere abrir la comisión porque no quiere dictaminar”. El jujeño cumple el rol del oficialista José Luís Espert en Diputados en el de pisar Hacienda y Presupuesto para evitar el avance de los proyectos que atenten contra el mentado "déficit cero" que el Presidente vende como prioridad.

Horas antes, el proyecto de discapacidad había obtenido dictamen en la comisión de Población y Desarrollo Humano, en la que expusieron referentes de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. El dictamen de la emergencia en discapacidad salió con nueve firmas de Unión por la Patria y tres de la Unión Cívica Radical (UCR) en disidencia.

"Eso implica que hoy a las 16, quienes tenemos voluntad de avanzar el Presupuesto y Hacienda y esperemos que la semana que viene podamos decir que tenemos ley de emergencia en discapacidad", dijo la titular de la comisión, Stefanía Cora de Unión por la Patria.

Stefanía Cora (Unión por la Patria), titular de la comisión de Población y Desarrollo Humano

El martes, Trabajo y Previsión Social dio dictamen a los proyectos previsionales, con nueve firmas de Unión por la Patria y Tagliaferri. En esa oportunidad, la senadora del PRO Cármen Álvarez Rivero protagonizó un papelón tras levantarse en dos oportunidades la reunión para bloquear el avance de los expedientes. La cordobesa tiene buena sintonía con el oficialismo y está referenciada en la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Apenas aprobados en Diputados, LLA se encomendó al veto presidencial, que Milei ya aseguró que ejecutará. Por lo pronto, fuentes de la bancada oficialista comentaron a El Destape que, por el momento, insistirán con plantear que la ilegalidad de la reunión, ya que no hubo convocatoria formal.

Los proyectos fueron aprobados en Diputados por 67 votos en contra (discapacidad) y 71 (jubilaciones), lo cual pone en un virtual escenario de riesgo el sostenimiento del veto presidencial en la Cámara baja con un tercio del Cuerpo, 87 votos.

Además, esto sucede en medio de un enfriamento de la relación de la Casa Rosada con los gobernadores y la cada vez mas cercana temporada electoral. "Tenemos que acotar la posibilidad del veto", sostuvo hoy en la comisión de Población y Desarrollo Social el senador radical Víctor Zimmerman, que, pese a haberse movido en tandem con el Gobierno nacional en el recinto, dio una pista de que la sintonía con los aliados no está tan fina.

Jubilaciones y emergencia en discapacidad: cómo son los proyectos

Los proyectos previsionales, aprobados en Diputados, proponen, por un lado, la prórroga de la moratoria provisional y, por otro otro que establece un aumento en los haberes jubilatorios del 7,2% junto a una suma fija de $40.000. Lousteau, Blanco y Tagliaferri presentaron un dictámen de minoría. Según explicaron desde el entorno del titular de la UCR, proponen "un sistema de moratoria permanente y no en la apertura arbitraria y espasmódicas de moratorias".

Por otra parte, el proyecto de discapacidad propone la emergencia en la materia hasta el 31 de diciembre de 2026, pudiendo extenderse un año más. El proyecto recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 en base a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del INDEC.