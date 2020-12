Tras más de 19 horas de debate en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo con 131 votos a favor, 117 votos en contra y 6 abstenciones. Ahora, pasará a discutirse en el Senado y se espera que su tratamiento se dé antes de fin de año. Más allá de todo, lo que llamó la atención durante las diferentes exposiciones es que muchos "pañuelos celestes" que votaron en contra del Aborto Seguro, Legal y Gratuito, hicieron lo mismo con la Educación Sexual Integral (ESI).

Si bien hubo varios cambios en la Cámara Baja, algunos legisladores se mantienen. Muchos de ellos estuvieron presentes el pasado 20 de noviembre de 2019 cuando se buscó garantizar el cumplimiento de la ESI en todo el país. En aquella oportunidad, no se logró la mayoría necesaria: 107 afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones. Además, cabe destacar, que hubo 75 diputados ausentes. De esta forma, una de las principales fallas en el sistema educativo sigue ausente para todos los niños y todas las niñas del territorio.

¿Quiénes fueron los legisladores que votaron en contra aquella vez? Juan Aicega (PRO), Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal/PRO), Mario Arse (UCR), Walberto Allende (Todos Juntos por San Juan/FDT), Hernán Berisso (PRO), María Gabriela Burgos (UCR), Graciela Camaño (Consenso Federal), Marcela Campagnoli (Unión Cívica), Javier Campos (Unión Cívica), Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), Jorge Enriquez (PRO), Ezequiel Fernández (PRO), Álvaro González (PRO), Martín Grande (PRO), Luciano Laspina (PRO), Lucila Lehmann (UCR), Martín Maquieyra (PRO), Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica), Vanesa Massetani (Frente Renovador/FDT), Osmar Monaldi (PRO), Rosa Rosario Muñoz (Trabajo y Dignidad/FDT), Miguel Nanni (UCR), José Núñez (PRO), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Luis Pastori (UCR), Luis Petri (UCR), Estela Regidor (UCR), Roxana Reyes (UCR), Jorge Romero (FDT), Julio Sahad (PRO), Carlos Selva (FDT), Alicia Terada (Coalición Cívica), Pablo Tonelli (PRO), Pablo Torello (PRO) y Natalia Villa (PRO). José Luis Gioja (FDT) y Héctor Stefani (PRO).

Da la casualidad que todos ellos y todas ellas que votaron en contra de la Educación Sexual Integral tan solo un año atrás, este 10 de diciembre también emitieron un voto negativo en la despenalización del aborto, una de las principales causales de mortalidad materna en la Argentina. Incluso, muchos y muchas utilizaron a la ESI como su principal argumento. El caso de Marcela Campagnoli, de la Unión Cívica, es uno de los más destacados. Por la mañana, en el recinto, más allá de hablar sobre igualdad y violencia de género, expresó: "La mortalidad materna se reduce con educación, con control obstétrico y control prenatal". Sin embargo, a la hora de votar por la educación sexual, se mostró en contra.

En la misma línea, el diputado Martín Maquieyra, del PRO, agregó: "Lo dijimos en 2018 y lo vuelvo a repetir. Tenemos que tomar el camino difícil: con educación sexual, métodos anticonceptivos, un Estado que acompañe y no descarte a las mujeres y víctimas, que son esos abortos". Mientras que, por su lado, Natalia Villa, también de Cambiemos, sumó: "El fracaso del Estado es porque no podemos prevenir un embarazo no deseado. He escuchado que 'el aborto nos hace libres a las mujeres'. No es así, lo que nos hace libres es la educación sexual en la adolescencia, el acceso a métodos anticonceptivos, la posibilidad de caminar por las calles libres y sin miedo".

Por último, otro de los casos fue el de María Gabriela Burgos, de la UCR, sobre el cierre de la sesión. Al mostrarse fervientemente en contra del aborto legal, aclaró: "Dos de los tres lemas del Aborto Legal, los comparto. ¿Cuáles son? La Educación Sexual para decidir, la comparto completamente y también los anticonceptivos para no abortar, completamente. Pero no acompaño y no estoy de acuerdo con el Aborto Legal para no morir porque en el proceso muere alguien". Lo cierto es que, a pesar de su interés por la ESI en la actualidad, en el pasado reciente le bajaron el pulgar.

Repasá algunos de los discursos: