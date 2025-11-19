La Libertad Avanza incorpora a tres diputados radicales y llegará a 91 bancas desde diciembre

Tres diputados de origen radical se sumaron este miércoles a La Libertad Avanza (LLA), movimiento que elevará a 91 el número de legisladores con los que contará desde diciembre y que acerca al oficialismo a su objetivo de transformarse en la primera minoría de la Cámara baja, según confirmaron a Noticias Argentinas.

Los nuevos integrantes del bloque libertario son Luis Picat, José Tournier y Mariano Campero, quienes hasta ahora habían conformado la bancada Liga del Interior tras su ruptura con el radicalismo, y mantenían un interbloque con LLA. La decisión de integrarse plenamente al oficialismo refuerza el mapa legislativo en un momento clave para el Gobierno, que busca garantizar apoyos para su agenda de reformas.

A través de sus redes sociales, el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, les dio la bienvenida y destacó el impacto político de la ampliación: “Seguimos sumando leones para aprobar las leyes que necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”, afirmó.

Tras la victoria en octubre, el oficialismo buscó acumular músculo político en la Cámara baja y arrancó con los legisladores del bloque PRO referenciados políticamente en Patricia Bullrich. Ese grupo se compone de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez (todos con mandato hasta 2027) y los ingresantes María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

Días después se sumo la también diputada del PRO Belén Avico. El pase de la cordobesa fue confirmado por la todavía ministra de Seguridad. “Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de diputados de LLA. Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio”, escribió la senadora electa en sus redes sociales.

Con esta incorporación, La Libertad Avanza consolida su crecimiento dentro de la Cámara de Diputados y se posiciona con mayor capacidad de negociación de cara al año parlamentario que comienza.

La agenda de extraordinarias

La nueva composición del bloque libertario debutará con la agenda de sesiones extraordinarias que convocará el presidente Javier Milei. Una parte se debatirá en diciembre, con el Presupuesto 2026 como prioridad. Para su aprobación trabaja el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya se reunió con gobernadores aliados y "dialoguistas" para conseguir los consensos necesarios. El funcionario al que se le delegó esa función tiene previsto dos viajes más en los próximos días: el viernes a Santiago del Estero para reunirse con Gerardo Zamora y el martes estará en Misiones para ver a Hugo Passalacqua.

Mientras que del 1 al 28 de febrero se espera debatir las reformas de legislación laboral, tributaria y penal junto a la modificación de la Ley de Glaciares.