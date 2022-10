Confiado, el FdT negocia a contra reloj para la media sanción del presupuesto

La Cámara de Diputados debatirá este martes en sesión especial la Ley de Presupuesto 2023. Aún faltan negociar detalles, pero en el oficialismo están optimistas.

La negociación fina del proyecto de Ley de Presupuesto 2023 seguirá hasta minutos antes de la votación, pero en el Frente de Todos confían tener quórum y los números para darle media sanción. A diferencia del tratamiento que tuvo el año pasado, en esta oportunidad la discusión sobre el texto se extendió por más de un mes y hubo varias rondas de consultas en las que participaron nueve ministros y más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo.

Además el diputado y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, recibió una decena de pedidos de modificación y varios fueron incluidos en el dictamen. "Heller llevó adelante la negociación y en constante diálogo con el Poder Ejecutivo. Esperamos que esta posibilidad de informar y recibir inquietudes se plasme en un acompañamiento. Yo soy optimista de que el martes vamos a tener quórum y vamos a poder aprobar el presupuesto", analizó en diálogo con El Destape el diputado del Frente de Todos y Secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto.

Pedidos internos

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El proyecto de Presupuesto recibió al menos 30 modificaciones desde que fue presentado en septiembre hasta que logró tener dictamen el jueves pasado. De esos retoques varios fueron exigidos desde bancas del oficialismo, a riesgo de no acompañar con el voto. Semanas atrás una serie de presidentes y presidentas de comisiones ligadas a áreas sociales elevaron cartas tanto a Heller como al ministro de Economía para lograr mejoras en programas de educación, salud, niñez y vivienda; al momento del dictamen Heller anunció aumentos en políticas alimentarias, en asignaciones familiares, en el Fondo de Integración Socio-Urbana y en becas de educación, entre otras, pero fuentes parlamentarias del oficialismo dijeron a este medio que "todavía no alcanza".

"En general es un presupuesto con ajuste. El número final lo estamos tironeando", confió una fuente del Frente de Todos que lidera esos pedidos. "Si se acepta la iniciativa de Evolución Radical de excepcionar del impuesto a las ganancias a aquellos que hacen gastos en escuelas privadas y en todo lo que tiene que ver con material educativo tiene que hacerse con equilibrio y en espejo con los sectores que están en la pobreza", opinó.

En diálogo con este portal fuentes de movimientos sociales también aseguraron que "por ahora no hay nada definido" y que usarán hasta el último día para conversar sobre los detalles y lograr mejoras en el presupuesto. Ese espacio está representado por dos diputados del Frente de Todos.

Otro de los puntos sensibles durante el debate, y que logró una resolución en los últimos días, tuvo que ver con el pedido de los gobernadores del Norte Grande respecto a los subsidios para el transporte en el interior. Los 10 gobernadores, de los cuales tres no son parte del Frente de Todos, reclamaban mayor igualdad en los subsidios al transporte entre el AMBA y las provincias. Después de varias negociaciones, gobernadores y el ministro de Economía, Sergio Massa, acordaron incluir en el Presupuesto un monto de 85 mil millones de pesos para el transporte en las provincias, un número que será revisable cada tres o cuatro meses.

"Las cámaras y los gobernadores pedían 113 mil millones pero al ser revisable cada vez va a estar más cerca, se achica la diferencia", explicó a El Destape uno de los diputados al tanto de la negociación que asegura el apoyo de cerca de 60 legisladores.

Aliados frecuentes y apoyo opositor

Con la actual composición de la cámara, donde el Frente de Todos tiene 118 legisladores -tan solo dos más que el Interbloque de Juntos por el Cambio-, el oficialismo logró dictaminar varias leyes con el apoyo del Interbloque Federal, que tiene ocho diputados, y el de Provincias Unidas, que suman cuatro. Sin embargo, hasta este domingo la postura de los aliados frecuentes era la misma que la de diputados críticos del FdT: "Todo lo estamos conversando entre nosotros y lo iremos definiendo sobre la hora", contó un legislador que suele acompañar.

En particular -agregó- que su interbloque va a rechazar el artículo 95 que delega facultades al Poder Ejecutivo para fijar derechos de exportación (retenciones). El legislador señaló que mientras el Poder Ejecutivo tuvo esas facultades (diciembre 2021) no las ejecutó de forma adecuada y por el contrario "incumplió" parte de la Ley de Solidaridad y reactivación productiva porque "no cumplió con el pago completo de la devolución de retenciones a productores y cooperativas. "Cuando el Gobierno tuvo esas facultades no las usó, así que no voto nada de eso", argumentó.

Por su parte, el Interbloque de Juntos por el Cambio terminará este lunes de discutir si acompañan en líneas generales, una iniciativa que sostiene la Unión Cívica Radical y Evolución Radical, o si se abstienen o votan en contra como ya adelantó que hará la Coalición Cívica. "Nuestra idea es acompañar", dijo a El Destape un diputado de las filas de Evolución Radical y quien estuvo a cargo de la redacción fina de la "cláusula gatillo" para la inflación, que se incorporó al dictamen por pedido de la oposición.

Ese artículo dice que si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada supera en un 10 por ciento la meta anual de 60 por ciento de inflación o si los ingresos del sector público nacional superan en un 10 diez lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración nacional para el cuarto trimestre. "Hay muchos artículos que vamos a votar en contra en particular, como el tema retenciones", sostuvo el legislador y agregó que aun resta que terminen de coordinar posturas con todo el interbloque.