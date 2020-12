Aborto legal: diputada denunció amenazas contra verdes en el Congreso

La diputada Jimena López (Frente de Todos) lanzó una gravísima denuncia en medio de su discurso durante la jornada de debate en el Congreso por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). López reveló cómo los y las legisladores y sus familias recibieron amenazas para no acompañar la iniciativa.

"Quiero hacer un llamado al respeto, que tanto desde un sector como el que se opone a este proyecto les pido sinceramente que dejen de atropellar a quienes pensamos diferentes en las redes", comenzó. "Traten de no amenazar a nuestras familias simplemente por ejercer nuestra calidad de funcionarios y funcionarias públicos. Y a los varones de la política no llamen a las compañeras de que van a perder su carrera política. Las mujeres tenemos convicciones", indicó.

Lo mismo le pidió a "los comunicadores de los medios hegemónicos, por favor dejen de generar atropellos". Prosiguió: "Traten de no amenazar a nuestras familias, como le está pasando al diputado Ferreyra en este momento. No es justo que nos pase eso simplemente por ejercer nuestros cargos de funcionarios y funcionarias públicas".

"A los varones de la política, dejen de llamar a las mujeres para decirles que se va a terminar su carrera política, no funciona así, estamos profundamente convencidas de lo que vamos a votar hoy", lanzó en un mensaje a sus colegas masculinos. Además, dijo López: "El 75% de los abortos en clandestinidad para aquellas mujeres del último quintil de la población se complica. No es aborto sí o aborto no. Es legalización o clandestinidad", siguió.

Por último, pidió que "dejen de obligar a alguien a parir, lo único que hacen es perpetuar el abuso intra familiar y el dolor de las víctimas". En ese sentido, advirtió: "Nadie puede ahijar a algo producto de una violación, no somos cachorros aunque nos quieran comparar con perros".

En esa línea, defendió el proyecto de aborto legal: "Hay que sacar el aborto de abajo de la alfombra, como todos los secretos de familia". López reclamó que "no digan que el abuso es algo que puede pasar y que eso la convierte en madre" ya que "es imposible ahijar a alguien simplemente por el hecho de tenerlo adentro del cuerpo".

Y cerró: "Estamos profundamente convencidas de lo que vamos a votar hoy. Ningunear el trabajo y militancia de las feministas es no saber lo que pasa en los territorios. No estoy en contra de las dos vidas. Pero el aborto pasa y desde hace mucho. Nos violentan desde hace mucho tiempo. Está en nosotras ponerle fin al patriarcado".