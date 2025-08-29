El edificio de la Secretaría de Trabajo fue allanado por orden judicial en una causa que involucra a Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y en la que está involucrado el secretario de Trabajo, Julio Cordero por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Fuentes oficiales informaron que desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 se acercaron al edificio, ubicado en Av. Leandro N. Alem 650, para entregar un oficio en el piso 13, donde se encuentra la oficina de Cordero. Esta semana, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria del funcionario, como también la del diputado libertario Pablo Ansaloni, por los presuntos delitos antes mencionados en una causa iniciada por una denuncia de José Voytenco, secretario general de UATRE, el 5 de febrero de 2025 en la que acusa a los imputados de planear la intervención del gremio y su obra social, OSPRERA, para desplazar a sus autoridades electas. La investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

Desde la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informaron a El Destape que "oportunamente y con motivo de la presentación de 25 denuncias de incumplimientos graves por parte de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), elevó las mismas a la Justicia Nacional del Trabajo tal como lo establece el artículo 56 de la ley de asociaciones sindicales, en estricto cumplimiento de los deberes de funcionario público". Desde esa dependencia marcaron que se pretendió con ese procedimiento "garantizar la estabilidad institucional de la organización, como así también los derechos e intereses de los trabajadores agrupados en la referida entidad sindical".

En desarrollo