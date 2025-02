Papelón de Milei: el Gobierno absolvió a Cositorto dos semanas antes de su condena

La Justicia condenó, este martes, a Leonardo Cositorto, ex CEO de Generación Zoe, a 12 años de prisión, por fraude a casi 100 personas. Sin embargo, hace solo dos semanas el gobierno de Javier Milei, a través de la CNV, lo había absuelto por considerar que no había incumplido con sus obligaciones como agente del mercado de capitales. El viernes pasado, el Tribunal de Goya -provincia de Corrientes- dictaminó que Cositorto es culpable de los delitos de "asociación ilícita y estafa" en su rol como CEO de Generación Zoe.

Ahora, el tribunal compuesto por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte definió que la pena por dichos ilícitos es de 12 años de prisión, por ser considerado líder y coautor de reiterados fraudes a 98 personas. El mínimo eran cinco años y el máximo 16, pedido por la fiscalía; mientras que la prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y si la condena no está firme, podría quedar en libertad.

Por su parte, Miguel Ángel Echegaray Maximiliano Javier Batista -socio y mano derecha- y Lucas Damián Camelino acusados de "asociación ilícita y estafas reiteradas en la modalidad de delito continuado en concurso real", también reconocieron delitos y fueron condenados por los magistrado. Echegaray recibió 11 años de condena; Batista, 14 años y Camelino, 12. Mientras que, por otro lado, Nicolás Ismael y Javier Sebastián Medina fueron declarados inocentes.

Cositorto señaló, días atrás, que le "hicieron una cama" y que por eso, apelará la condena. "El Juez sale diciendo que el broker no existía, que las cuentas yo las cerré en el mes de diciembre. Yo no cerré nada, la cerró el Estado argentino, nos bloquean los fondos y claramente no podíamos pagar. Además, nos meten presos. Estamos a un mes de cumplir los tres años, no hay una condena firme. Vamos a apelar esta atrocidad", sostuvo. Y afirmó: "El juez fue puesto con el dedo para condenarnos, el fallo ya estaba firmado... No nos quieren libres, no quieren que le paguemos a la gente".

El papelón de la CNV: absolvió a Cositorto y dos semanas después lo condenó la Justicia

Al contrario que la Justicia, el 4 de febrero pasado la Comisión Nacional de Valores (CNV) "absolvió" a Leonardo Cositorto, a su organización Generación Zoe y a la Universidad del Trading en una resolución que concluyó que no había incumplido las obligaciones de los agentes consultores que establece de la ley de mercado de capitales.

Pese a que el empresario utilizó la decisión oficial para defender su supuesta inocencia en las redes, la resolución no es vinculante para la causa judicial y su detención por los delitos de estafa y asociación ilícita, como quedó demostrado esta semana.

En el marco de la investigación sobre la supuesta “captación de ahorro público y asesoramiento en materia de mercado de capitales” indebida, la CNV consideró que tanto él como las dos empresas que utilizó para su accionar en ningún momento operaron con bonos, acciones u otros valores negociables, por lo que el organismo carece de competencia para aplicar alguna sanción. No obstante, esto no implica que la causa penal siga su curso por otro lado.

Sin embargo, el imputado aprovechó la resolución para volver a insistir sobre su inocencia. "Mañana enfrento un juicio ilegal, perverso y nulo, armado por la mafia política, fiscal y financiera del gobierno anterior. Los mismos que se llenaban los bolsillos mientras nos robaban a todos con impuestos, inflación y miseria. Los canales de TV cuando les convenía me hicieron mil notas llamándome el rey de la estafa. Ahora que la CNV nos absolvió, esos mismos programas no abren el micrófono. Se les cayó el circo, pero siguen protegiendo a los verdaderos ladrones”, escribió entonces Cositorto en sus redes.