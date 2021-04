El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió al conflicto con el gobierno porteño por la realización de clases presenciales en la Ciudad: "Es incomprensible que en un momento de tanta complejidad no se respete un DNU y se judicialice una decisión política".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario enfatizó que "Larreta debe explicar por qué no ha respetado un fallo de la Justicia Federal", a la vez que recordó que el jefe de gobierno porteño impulsó un fallo de "un tribunal donde una juez es hermana de un ministro" y "Larreta dio una conferencia de prensa un domingo a la noche para decirles a las familias que había clases presenciales, generando mucha incertidumbre", recordó.

Sobre el Decreto de Necesidad de Urgencia dictado por el Estado Nacional, Trotta remarcó: "Está vigente, es una obviedad y nuestra posición es clara", a la vez que agregó: "Convocamos a las escuelas privadas para decirles que el DNU estaba vigente, que garanticen la presencialidad y que no tomen medidas contra trabajadores".

Asimismo, el ministro remarcó: "Le manifesté a las 4 cámaras que aglutinan a los colegios privados que acompañen a las escuelas que cumplieran el decreto. Cualquier institución que lo haga, nosotros la vamos a acompañar. Nadie discute la presencialidad, pero cuando sea posible".

"El incumplimiento del DNU pone en riesgo a los porteños".

Además, dijo: "Hay que priorizar las restricciones, porque si priorizamos todo no priorizamos nada. No podemos jugar al fútbol y tener escuelas abiertas. No tengo información de si vamos a denunciar a Larreta por no cumplir el DNU. Ya hay numerosas denuncias contra él por ese tema. No debemos quedar liberados a lo que decida Larreta".

"Esperamos que la Corte Suprema pueda subsanar este conflicto rápidamente. El presidente tomó esta decisión ante la pasividad de Larreta. No nos queremos adelantar a ninguna decisión. La presencialidad escolar es importante si las condiciones lo permiten.

Sobre la inmunización del personal docente, destacó que la Ciudad de Buenos Aires "es la que menos vacunó, solo vacunó al 14%". "Eso también atenta contra la presencialidad", remató.