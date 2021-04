Alberto Fernández habló desde la Quinta de Olivos tras la reunión con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Fue firme y aseguró el Presidente: "Tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir". El Jefe de Estado confirmó así su medida de no realizar clases presenciales en el AMBA por 15 días, hasta el 30 de abril.

"Vamos a seguir adelante con el decreto que hemos puesto en marcha, en conjunto con fuerzas policiales. Vamos a hacer un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y aflojando la tensión sanitaria", agregó el primer mandatario. "La decisión de Nación está tomada, no va a ser alterada en lo más mínimo. Estamos convencidos de estar haciendo lo que tenemos que hacer. Yo no soy amigo de judicializar la política", confirmó.

Contó Alberto además: "Invité al Jefe de Gobierno a seguir trabajando juntos más allá de las diferencias, se que él no está de acuerdo pero haré todos los esfuerzos para que en 15 días la presencialidad pueda volver con más garantías y cuidados".

"No podemos esperar más, tenemos 25 mil casos diarios. Hagan memoria de lo que fue Enero que los casos eran 7 mil por día. Ahora, con 4 veces esa cantidad, ¿no sentimos el riesgo?", agregó el mandatario.

Sobre las clases, dijo: "El comienzo de las clases coincide con el aumento de casos". "Le expliqué que el contagio no ocurre efectivamente en los colegios pero que detrás de la presencialidad se genera un movimiento social que incrementa la circulación ciudadana", expresó Alberto. Y cuestionó a Larreta: "Le transmití mi decepción a Larreta el sentir que estaba negociando con él y estaba firmando algo distinto. Quiero mirar para adelante esperando que eso no vuelva a ocurrir".

Dio un número clave el Presidente: "Lo que venimos viendo es que desde el día en que las clases han vuelto la curva de contagios ha crecido. En área de CABA se dieron el mayor incremento de casos entre personas de 9 y 19 años".

Además explicó las restricciones: "Hicimos 15 días de shocks para parar la circulación y el relajamiento social. Confío en que llegará el día 30 y ya hayamos ganado el tiempo necesario para bajar contagios, liberar camas y poner el sistema hospitalario en funcionamiento".

Sobre la conferencia de ayer de Axel Kicillof, Alberto destacó: "Tenemos que trabajar unidos. Kiciloff explicó mejor que yo la decepción que sentí y no hace falta que yo la renueve. Quisiera tener una oposición que pudiese hablar y quedarme tranquilo con que esa es la posición que se toma y respeta".

Negó que haya cambios en el Ministerio de Educación y respaldó a Nicolás Trotta: "Hoy a la mañana tuve una charla con Trotta, lo que debe prevalecer es el criterio epidemiológico, no el educativo. Queremos que los chicos aprendan, no que se enfermen. No se de donde salió que estaba puesta su continuidad".