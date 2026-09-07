Chubut busca aliviar a las familias y se suma a las provincias que lanzan créditos para refinanciar deudas

En medio de los cuestionamientos a la gestión de Javier Milei por la falta de medidas para aliviar el endeudamiento de los hogares, diversas provincias comenzaron a desplegar mecanismos propios de auxilio financiero. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció la ampliación del Programa de Alivio Financiero de la Provincia para incorporar las deudas en mora de tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut. La medida apunta a ofrecer una alternativa a los trabajadores que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento y tienen dificultades para afrontar sus obligaciones financieras.

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“Si tenés deudas con tus tarjetas de crédito del Banco del Chubut, ahora podés refinanciarlas con las mejores condiciones del mercado: un año de gracia, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y hasta 72 cuotas”, señaló Torres en su cuenta de X.

Esta medida se suma al programa que ya se había puesto en marcha para empleados públicos endeudados con mutuales y cooperativas, a partir del ordenamiento y eliminación de códigos de descuento que permitían realizar débitos directamente sobre los haberes. A través de ese esquema, la provincia de Chubut ofreció una alternativa para refinanciar esas deudas y ya alcanzó a más de 600 familias chubutenses, evitando que los descuentos comprometieran una parte excesiva del salario.

En paralelo, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles para quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. La iniciativa contempla a residentes de Chubut con deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales con entidades financieras y cuyos ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, entre otras condiciones.

Para esos casos, el proyecto prevé créditos especiales destinados a refinanciar las obligaciones, con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. Las entidades financieras que adhieran podrán ofrecer tasas inferiores o períodos de devolución más extensos. Como incentivo para su participación, la Provincia propone reducir un 50% la alícuota de Ingresos Brutos sobre los ingresos generados por esos créditos.

La iniciativa incorpora además un régimen de protección salarial para los trabajadores del sector público provincial. Los descuentos correspondientes a préstamos y otras obligaciones alcanzadas por la normativa no podrán superar el 25% de la remuneración bruta y, una vez efectuadas las deducciones, el trabajador deberá conservar como mínimo un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Endeudamiento: cuáles son las provincias que lanzaron medidas para aliviar la morosidad

Según el último dato oficial disponible del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de los hogares alcanzó el 12,8% en junio. En ese contexto, distintos gobiernos provinciales también avanzaron con programas destinados a refinanciar deudas y reducir tasas de interés.

En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia mejoró las condiciones de plazo y tasas de un programa de refinanciación destinado a personas con ingresos menores a cuatro salarios mínimos y a quienes perciben sus haberes en la entidad. Mientras que el gobierno de la Ciudad puso en marcha el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, con un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una tasa fija del 35% nominal anual.

Santa Fe implementó el Plan de Protección de los Ingresos, que permite a empleados públicos, trabajadores formales, monotributistas y autónomos tomar un nuevo crédito para cancelar deudas existentes, con plazos de hasta 60 meses y una cuota que no puede superar el 25% del ingreso. Por su parte, el Banco de Córdoba ofrece consolidación de deudas en hasta 60 cuotas. Además, el Gobierno provincial impulsó el programa “Alivio Cordobés”, con refinanciación a una tasa nominal anual del 35% y plazos de hasta 48 meses.

En Jujuy, el Gobierno provincial implementó junto con Banco Macro un esquema destinado a trabajadores provinciales y municipales incluidos en el Plan Sueldo Público. La medida contempla una reducción de la tasa de referencia para quienes tengan deudas con atrasos de corto plazo. Para los casos de mora inferior a 30 días, la reducción puede alcanzar los 7 puntos porcentuales, mientras que para atrasos de entre 31 y 90 días, la rebaja llega hasta los 6 puntos.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, implementó dos herramientas: una reducción de tasas para préstamos personales y un esquema de reestructuración para clientes con más de 90 días de atraso.

En tanto, Corrientes habilitó la refinanciación de deudas de tarjetas de crédito en seis o 12 cuotas fijas, con una reducción de la tasa de interés. Misiones y Salta, mediante acuerdos con Banco Macro, brindaron alternativas con tasas bonificadas para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados con dificultades para afrontar sus obligaciones.

En Neuquén, se estableció un régimen especial de refinanciación con tasas fijas de hasta el 35% anual o UVA más 5%, con plazos mínimos de 24 meses. En tanto, Santa Cruz, el Gobierno lanzó junto al Banco Santa Cruz un Plan de Alivio Financiero para empleados públicos, con dos meses de gracia, tasa fija durante el primer año y plazos de hasta 72 meses.