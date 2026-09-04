Frente al alza de la morosidad, el Gobierno de La Rioja apuesta al control y lanzó un registro obligatorio de financieras

En el marco de la emergencia económica nacional y frente al DNU riojano que fomenta el diálogo que busca limitar prácticas abusivas en el mercado crediticio, el Gobierno de La Rioja puso en marcha un paquete de medidas para frenar los abusos en los créditos de consumo. El esquema para acompañar estas situaciones que aprietan el bolsillo de las familias riojanas incluye un registro obligatorio de prestamistas y una tregua en embargos.

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La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa del Consumidor de La Rioja, surge en respuesta al aumento sostenido de la morosidad y a la ola de denuncias por cobros abusivos. Los deudores buscan cancelar sus obligaciones pero se ven ahogados por las tasas usuarias.

Las claves del paquete de medidas

La medida dispone una suspensión transitoria de las medidas cautelares de embargo y ejecuciones judiciales durante los 180 días que dure la emergencia. Para dar una salida concreta a los afectados, la Subsecretaría habilitó una instancia de conciliación administrativa gratuita y de trámite sencillo donde deudores y entidades prestamistas pueden renegociar las condiciones de pago.

Asimismo, el paquete normativo fijó prohibiciones explícitas para frenar abusos frecuentes, como la retención de documentos nacionales de identidad o tarjetas de débito de los clientes como garantía o mecanismo de cobro. Para garantizar un acceso equitativo en toda la provincia, el organismo atiende en doble turno en su sede principal y desplegó el servicio en el interior a través de 11 delegaciones territoriales y operativos itinerantes de asesoramiento.

Control a los prestamistas: fin de las tasas ocultas

En paralelo a la asistencia a los consumidores, entró en vigencia el régimen de inscripción obligatoria para todas las empresas y sujetos alcanzados por el Artículo 3 de la Ley 10901 que operen en el rubro.

Este registro funciona formalmente como una habilitación comercial provincial. Las entidades están obligadas a detallar públicamente sus tasas, comisiones y seguros vigentes. El enlace digital para completar el trámite de inscripción ya se encuentra disponible de manera online en el sitio web oficial del gobierno provincial.

Más medidas para acompañar al pueblo riojano

La asistencia de la provincia para el pueblo riojano incluye también otras medidas que forman parte de la emergencia crediticia que declaró el gobierno. Una de ellas es el congelamiento de tarifas.

La medida impulsada por Quintela mantiene hasta el 31 de octubre los valores de la energía eléctrica, el agua y saneamiento, el transporte urbano y la conectividad. También continúa la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de viviendas sociales, sin incrementos durante el período establecido.