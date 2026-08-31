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Quintela suma nuevas medidas contra el endeudamiento: baja las tasas y amplía los plazos para pagar deudas

El gobernador de La Rioja anunció un paquete de medidas que incluye una baja de 20 puntos en las tasas, refinanciación para morosos y planes de hasta 36 meses para deudas de tarjetas. 

31 de agosto, 2026 | 12.42
Quintela suma nuevas medidas contra el endeudamiento: baja las tasas y amplía los plazos para pagar deudas

En el marco de la emergencia crediticia declarada por 180 días, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció nuevas medidas para aliviar el endeudamiento de las familias. A través del Banco Rioja, el paquete contempla una reducción de 20 puntos en las tasas de interés, refinanciación para personas morosas y planes de hasta 36 meses para deudas de tarjetas de crédito.

En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario explicó: "En un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas. ​Por eso, a la declaración de la emergencia crediticia por 180 días contra los abusos financieros, le sumamos 3 herramientas concretas a través del Banco Rioja".

Entre las medidas anunciadas está la baja de 20 puntos en la tasa de préstamos personales (nuevos y refinanciaciones al día), condiciones especiales de regularización para moras de 90 días o más y plan de reestructuración de tarjeta Mastercard del Banco Rioja hasta en 36 meses, con tasas fijas.

"​Frente a las especulaciones y las tasas desmedidas del mercado privado y las billeteras virtuales, defendemos a las familias con herramientas transparentes. El gobierno de la provincia está al servicio de la gente y al lado de cada riojano y riojana", concluyó Quintela. 

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La asistencia de la provincia 

El paquete de asistencia financiera surge formalmente a partir de la declaración de la emergencia crediticia por un período de 180 días. Esta normativa busca frenar los abusos en el sector financiero e instrumentar medidas inmediatas de alivio para los usuarios. Para operativizar este marco legal, el Banco Rioja puso en marcha un conjunto de herramientas diseñadas para abordar de manera directa la situación de endeudamiento de la población.

Entre las medidas adoptadas, la entidad bancaria estableció una rebaja de 20 puntos porcentuales en la tasa de interés de los préstamos personales, beneficio al que podrán acceder tanto quienes soliciten nuevos créditos como aquellos clientes al día que necesiten refinanciar.

Asimismo, se fijaron condiciones especiales de regularización para deudores con moras iguales o superiores a 90 días, y se estructuró un plan de pagos para tarjetas Mastercard emitidas por la institución, el cual permite financiar saldos pendientes hasta en 36 meses a tasa fija.

Desde el gobierno provincial destacaron que estas acciones tienen como propósito brindar una alternativa transparente frente a las elevadas tasas del mercado privado y de las billeteras virtuales. De esta manera, las autoridades reafirmaron la función del banco público provincial como una herramienta estratégica para la contención económica y social de las familias riojanas.

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