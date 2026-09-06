Chubut: el campo no pagará el Impuesto Inmobiliario en 2026

La Legislatura de Chubut aprobó por amplia mayoría la prórroga de la exención del Impuesto Inmobiliario para establecimientos ganaderos productivos ubicados fuera de los ejidos municipales. La medida, impulsada por el gobernador Ignacio Torres, regirá durante todo 2026 y busca aliviar la carga impositiva del sector, preservar las explotaciones y sostener una actividad considerada estratégica para la economía provincial.

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La iniciativa del Poder Ejecutivo provincial establece que los establecimientos ganaderos alcanzados por la normativa quedarán exentos del pago del Impuesto Inmobiliario durante el período fiscal 2026. El beneficio ya había sido aplicado durante 2025 y ahora se extiende por un año más.

Desde el Gobierno de Chubut señalaron que la medida apunta a acompañar al sector ganadero mediante una herramienta excepcional y transitoria, destinada a reducir el impacto de las obligaciones fiscales en un contexto económico complejo. El objetivo, según explicaron, es contribuir a la continuidad de las explotaciones productivas y sostener el trabajo y la actividad económica vinculada al campo en distintos puntos de la provincia.

Tras la aprobación de la ley, el gobernador Ignacio Torres destacó el respaldo obtenido en la Legislatura y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los productores. "Demuestra que, cuando ponemos los intereses de los chubutenses por encima de cualquier diferencia, las cosas suceden y podemos lograr avances importantes para proteger nuestra economía", sostuvo el mandatario.

Torres también afirmó que la renovación de la exención es producto de un trabajo conjunto con los productores y de un compromiso asumido por su administración. Señaló que la medida no apunta solamente a aliviar las obligaciones fiscales del sector, sino también a respaldar a quienes trabajan en la producción agropecuaria de la provincia. "La prórroga de la exención es el resultado de un trabajo conjunto con nuestros productores y de un compromiso asumido no solo para aliviar las obligaciones fiscales del sector, sino también para ratificar que somos una provincia que acompaña a quienes trabajan todos los días nuestra tierra y nuestros recursos", expresó.

Los alcances de la exención para los establecimientos ganaderos

La ley contempla además una modalidad específica para los contribuyentes que hubieran realizado pagos durante 2026 pese a encontrarse alcanzados por el beneficio. Esos montos serán imputados como pagos a cuenta del Impuesto Inmobiliario correspondiente al período fiscal 2027. En caso de que existan remanentes, podrán ser aplicados a los períodos fiscales posteriores.

La normativa también establece la prórroga de los vencimientos correspondientes al Impuesto Inmobiliario de los períodos fiscales 2023 y 2024 para los establecimientos comprendidos en la medida. La aplicación de la ley quedará bajo responsabilidad de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (Arech), que será el organismo encargado de instrumentar el beneficio de acuerdo con la reglamentación vigente.