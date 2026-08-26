A contramano de Milei, más provincias buscan refinanciar deudas de familias: "Aliviar"

En medio de las críticas al Gobierno de Javier Milei por su inacción ante el aumento de la morosidad de las familias, son cada vez más las provincias que ofrecen nuevas herramientas para refinanciar deudas. Este miércoles fue el turno de Córdoba, que anunció el envío de un proyecto de ley llamado "Alivio cordobés", con el que se intentará reducir tasas y unificar los pagos.

Mientras todos los funcionarios mileístas y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) se desentienden de la problemática y aseguran que se trata de "un tema entre privados", mandatarios de distintos distritos y color político lanzaron programas de refinanciamiento. A las iniciativas de Buenos Aires, CABA y Santa Fe ahora también se sumó Córdoba.

"No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando. Es decir, situaciones cotidianas de la vida de los argentinos", escribió el gobernador cordobés, Martín Llaryora, en su cuenta de X.

En concreto, el plan creará un esquema de refinanciación con "tasas razonables" que estén "muy por debajo" de las que actualmente ofrece el mercado. Permitirá que las familias "unifiquen sus deudas chicas en una sola cuota", que tendrá plazos de hasta 24 y 48 pagos.

La medida, que busca unificar y refinanciar saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales, ofrecerá nuevos pagos con una tasa nominal anual del 35%.

Requisitos y condiciones

"Aliviar la deuda familiar no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses", agregó Llaryora.

El programa estará dirigido a personas con ingresos familiares de hasta 10 salarios mínimos (aproximadamente $3,7 millones) y solo aplicará a deudas contraídas e incumplidas con fecha corte al 31 de julio. Según datos del Gobierno provincial, el plan intentará aliviar la situación de 738 mil cuentas bancarias que actualmente están en situación de morosidad.

"No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos. No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses", agregó el gobernador.