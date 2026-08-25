Interés por las nubes y poca información de las empresas: el costo oculto de la morosidad alcanza en promedio casi 1000%

En medio de una crisis de morosidad que mantiene a millones de personas recurriendo al financiamiento para sostener el consumo de supervivencia, el mercado de crédito no bancario combina costos muy elevados con dificultades para acceder a información clara. Un relevamiento sobre Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) detectó que la mayoría de las entidades analizadas no publica de manera fácilmente accesible la tasa de interés ni el Costo Financiero Total (CFT).

Seis de cada diez entidades no informan las tasas

El informe de investigación de PHARO, correspondiente al período marzo-agosto de 2026, relevó 419 entidades que ofrecen crédito al consumo. El estudio no se concentró únicamente en las tasas aplicadas, sino en qué información puede encontrar una persona antes de contratar un préstamo.

El resultado muestra un fuerte déficit de transparencia: en 253 de las 419 entidades no se encontró ningún valor numérico de TNA o CFT. En términos porcentuales, el 61,81% no publica la Tasa Nominal Anual y el 63,01% tampoco informa el Costo Financiero Total.

La situación tampoco se resuelve necesariamente cuando el dato aparece. De las 166 entidades que publican alguna información, 85 la muestran directamente, 61 obligan al usuario a buscarla dentro del sitio y otras 20 la presentan mediante documentos PDF. Es decir, conocer la existencia de una tasa no significa necesariamente que sea sencilla de encontrar, interpretar o comparar.

Tasas que superan ampliamente a las bancarias

Entre las entidades que sí informan sus condiciones, la TNA promedio alcanza el 240,28%, mientras que la mediana se ubica en 194,44%. En el caso del CFT, el promedio llega al 995,98% y la mediana a 436,38%.

La distancia con el sistema bancario es significativa. Según el relevamiento, la TNA promedio de los PNFC equivale a 3,74 veces la tasa promedio ponderada del sistema financiero para préstamos personales, mientras que la mediana representa 3,02 veces ese valor.

La dispersión, además, es enorme. El 90% de las TNA se encuentra por debajo de 475,98%, pero el máximo registrado llega al 960%. En los CFT, el máximo observado alcanza un extraordinario 16.488,47%, aunque el propio informe aclara que los casos extremos no representan al conjunto del mercado.

De las 160 entidades que informan TNA, 108 —dos de cada tres— superan el 150%. Dentro de ese grupo, la TNA promedio llega al 309,65%.

El problema no es solo cuánto se cobra, sino cómo se informa

El relevamiento pone el foco en un aspecto central para quienes buscan financiamiento: la posibilidad de conocer de antemano cuánto terminarán pagando. Para comparar dos préstamos no alcanza con mirar el valor de la cuota. También resulta necesario conocer la TNA, el CFT, el monto financiado, el plazo, los impuestos, la vigencia de la oferta y las condiciones que determinan el costo final.

El informe advirtió que la publicación de rangos amplios, unidades ambiguas o documentos desactualizados reduce la capacidad de comparación y puede entrar en tensión con el deber de brindar información clara a los consumidores.

En este contexto, la deuda puede convertirse en una herramienta cada vez más costosa para hogares que necesitan financiar gastos cotidianos. El propio estudio señala que la combinación de tasas elevadas, productos heterogéneos y acceso incompleto a la información aumenta el riesgo de tomar decisiones basadas únicamente en el monto de la cuota y puede favorecer situaciones de sobreendeudamiento.

Morosidad en aumento y crédito cada vez más costoso

El escenario se vuelve todavía más complejo cuando se observa la evolución de la morosidad. De acuerdo con los datos del BCRA utilizados por el informe, la irregularidad total de la cartera de los PNFC pasó del 16,2% en julio de 2025 al 26,9% en febrero de 2026, un incremento de 10,7 puntos porcentuales.

En los préstamos personales, la irregularidad llegó al 34,1%, mientras que en las tarjetas alcanzó el 19,4%. El BCRA, por su parte, informó que en febrero de 2026 la TNA promedio ponderada de los préstamos personales de los proveedores no financieros se ubicó en 144%.