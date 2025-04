La UTA se baja del paro de la CGT y el 10 de abril habrá colectivos

El paro convocado por la CGT para el 10 de abril sufrirá un revés de magnitud con la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de prestar ese día el servicio de colectivos. Así lo confirmó El Destape con la jefatura del sindicato que es responsable de transportar a diario a 9 millones de personas y clave, junto con los ferroviarios, para la contundencia de una medida de fuerza nacional.

La UTA ya hizo saber a la "mesa chica" de la central obrera su determinación de adherir a la huelga nacional pero al mismo tiempo no interrumpir las actividades por la vigencia de la conciliación obligatoria que dispuso el Gobierno la semana pasada en el conflicto derivado de la paritaria de esa actividad en el AMBA. En el gremio alegaron que sus propios abogados aconsejaron no pasar por alto esa conciliación a pesar de haber sido dictada por una controversia sectorial y no de orden general como el paro de la CGT.

A las razones técnicas para no paralizar el servicio se le suman otras de índole política. En el sindicato que conduce Roberto Fernández insistieron con el malestar que causó que tanto la UTA como La Fraternidad, el gremio de los maquinistas de trenes, se anoticiaran por los medios de comunicación del paro nacional del 10 y luego de que la CGT prestara sus instalaciones para un congreso piquetero. Sólo después de ese anuncio el triunviro Héctor Daer convocó a la jefatura de ambas organizaciones para hacerles saber del paro.

El corrimiento de la UTA representará un golpe letal para la contundencia de la medida que fue calculado por el Gobierno cuando montó la conciliación, tal como había adelantado este medio. La administración libertaria hizo saber que no sólo la tregua obligatoria regiría para la fecha de la huelga nacional sino que en caso de no acatarla, el gremio y sus trabajadores, los choferes de colectivos, se expondrían a sanciones económicas y despidos.

Pero el Ejecutivo no sólo aprovechó un conflicto y el llamado a un paro sectorial que pareció calculado también por la propia UTA -necesitada de resolver con fondos públicos su paritaria- sino que su rol es determinante: es que la ecuación económica en el servicio de colectivos muestra que apenas 10% de la estructura de costos se cubre con el valor de los pasajes y que el resto depende de los subsidios estatales.

Según la conducción de UTA en un principio se evaluó acatar la conciliación oficial sólo en el transporte de corta distancia en el AMBA (el área del conflicto paritario) y acatar el paro nacional en el resto del país. Sin embargo, siempre de acuerdo a los dirigentes, los abogados explicaron que la condición de "unión" de la estructura del sindicato le confiere una única personería para todo el país que queda alcanzada en su totalidad por la conciliación.