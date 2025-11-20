Cristina Kirchner apuntó contra la causa Cuadernos: "Son truchos"

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a fustigar contra el caso "Cuadernos" al sostener que en la Argentina no “hay Estado de derecho” y remarcar que las supuestas pruebas fueron adulteradas, según expresó en sus redes sociales antes de una nueva audiencia del juicio por la causa, que comenzó hace dos semanas.

“Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guion”, inició la ex mandataria en un posteo en su cuenta de X.

Para Cristina Kirchner, las pericias oficiales “confirmaron que los Cuadernos” no fueron escritos, sino que “fueron fabricados”. “La semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo (quien entregó los cuadernos), por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos”, agregó.

La actual titular del PJ siguió: “Bacigalupo, según la 'versión oficial' del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… quien luego se los llevó directamente a Stornelli. ¡Un escándalo!”. “Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?”, se preguntó Cristina Kirchner.

Sobre el final dijo que en la Argentina no hay Estado de derecho y cerró con una referencia aparte a la caída del poder adquisitivo y del consumo: “Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre”. “Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones. Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico”, cerró.

El dato, sin embargo, no es correcto ya que desde Mercado Libre aclararon a El Destape que "es falso que haya sido lo más vendido en el Cyber Monday" aunque precisaron que encabezó las ventas dentro de la categoria “cuidado del hogar y lavanderia”. Asimismo, señalaron que la lista de productos mas vendidos por facturacion la encabezan "⁠Consola PlayStation", "A⁠ires acondicionados" y "Heladeras" mientras que entre los productos más vendidos por unidades los tres primeros son "⁠kit Starlink", "⁠⁠Productos de belleza" y "P⁠roductos de supermercado".

La Justicia impuso más restricciones a la prisión domiciliaria de CFK

La Justicia endureció las condiciones de la detención domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 ordenó este miércoles limitar las visitas al departamento de San José 1111 a un máximo de dos por semanas y advirtió que en cada reunión no podrán participar más de tres personas. Los jueces tomaron esta decisión, según explicaron en su escrito, luego de conocerse el reciente encuentro entre la ex mandataria y varios economistas.

Minutos previos a conocerse la decisión judicial, la ex presidenta había hecho un hilo en X para cargar contra el "bestiario mediático" en referencia a La Nación y Clarín que la recriminan por la reunión desde el lunes. "No es la foto...es la economía estúpido", les dedicó.

A las nuevas exigencias se suman que cada persona que fuera a ingresar en el domicilio de San José 1111 deberá ser autorizada de forma "individual, expresa y previa" y su pedido deberá estar acompañado por una "motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso", como el detalle de la fecha y hora del ingreso.