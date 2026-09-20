Catamarca se sumó a la Marcha de la Bronca contra las políticas de ajuste: "Fuera Milei, fuera Jalil"

La movilización local formó parte de una medida coordinada a nivel nacional que tuvo su epicentro en Plaza de Mayo. (Foto: El Ancasti).

Cientos de catamarqueños autoconvocados o agrupados en movimientos sociales, gremios y partidos de izquierda se sumaron a la Marcha de la Bronca contra las gestiones del presidente Javier Milei y gobernador Raúl Jalil.

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Las columnas marcharon hacia la plaza principal de la capital catamarqueña, donde se realizó la lectura del documento elaborado y discutido por las organizaciones convocantes. Las principales demandas de la movilización fueron los cuestionamientos por el aumento de las tarifas de servicios públicos, la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento y la crítica situación de jubilados y docentes.

El eje político de la jornada quedó sintetizado en la consigna “Fuera Milei, fuera Jalil”, que vinculó los reclamos nacionales contra el ajuste con las reivindicaciones provinciales.

Entre los puntos destacados del documento estuvieron la solidaridad con la comunidad de Peñas Negras, que enfrenta la avanzada minera y la represión de la Policía provincial. La movilización local formó parte de una medida coordinada a nivel nacional que tuvo su epicentro en Plaza de Mayo, con la participación de organizaciones sindicales, agrupaciones universitarias, organismos de derechos humanos y colectivos culturales.

El eje político de la jornada quedó sintetizado en la consigna “Fuera Milei, fuera Jalil”, que vinculó los reclamos nacionales contra el ajuste con las reivindicaciones provinciales. (Foto: Prensa Obrera).

Crisis alimentaria: escuelas sin recursos, deudas millonarias y problemas para garantizar la nutrición escolar

Las escuelas de Fiambalá atraviesan una situación crítica por la falta de presupuesto e insumos para garantizar la alimentación de los estudiantes. La falta de recursos no solo pone en riesgo la continuidad de los comedores escolares, sino que impacta de manera directa en las comunidades más vulnerables, especialmente en las escuelas rurales, donde asisten niños y niñas de familias de bajos recursos.

La falta de recursos derivó en que algunas escuelas acumulen deudas de entre $2 y $5 millones con comercios locales por la compra de alimentos para los estudiantes. Ante este escenario, la comunidad educativa reclama la intervención urgente del Ministerio de Educación de Catamarca.

“Nos vemos en la obligación de rogar su intervención para el pago de las deudas contraídas debido a la necesidad imperiosa de dar contención al alumnado”, expresaron las familias autoconvocadas de la Escuela Provincial N° 224 en una carta que será enviada al Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), encargado del refuerzo nutricional y los comedores escolares de Catamarca.

Lo que planean las instituciones y padres, según Abaucán Multimedios, es que uno de los orígenes del inconveniente es que desde el gobierno catamarqueño calcula los recursos a enviar en base a precios de la capital provincial, sin contemplar los gastos de transporte y logística que existen en el oeste de la provincia, especialmente en localidades rurales. Además existen diferencias de precios que varían entre un 100% a un 150%.

A este complejo escenario se suma el cambio de esquema de varias instituciones que pasaron de jornada simple a completa, extendiendo el horario de permanencia de los alumnos de 08:00 a 16:00 horas. Desde las comunidades educativas denuncian que las partidas oficiales no se actualizaron acorde a las exigencias nutricionales de esta modalidad, lo que obliga a los directivos a hacer malabares o apelar al fiado en los comercios de la zona para poder asegurar el plato de comida diario