Frente al aumento de suicidios, apuntan contra Jalil por la falta de equipos interdisciplinarios en Educación

Frente a los indicadores que sitúan a Catamarca con elevadas tasas de suicidio en jóvenes de 15 a 19 años, el Colegio Profesional de Psicopedagogos (CPP) advirtió sobre la urgente necesidad de sumar profesionales en las escuelas. Actualmente solo el 40% de los establecimientos educativos de la provincia tiene gabinetes psicopedagógicos. Denuncian que vienen reclamando hace años al Ministerio de Educación de la provincia pero no obtienen respuestas concretas.

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"En varias zonas del interior la ausencia de profesionales directamente es total y los pocos equipos existentes están incompletos y sobrecargados", sostuvo la presidenta del CCP de Catamarca, Romina Silva, en diálogo con El Ancasti.

Desde el CPP explicaron que la problemática requiere un abordaje diferenciado según cada etapa, ya que las infancias y las adolescencias demandan respuestas distintas, al igual que la asistencia que se le brinda al cuerpo docente.

Asimismo, remarcaron que el trabajo psicopedagógico se divide entre el ejercicio clínico en consultorios y el rol institucional en las escuelas. Como se trata de tareas diferentes que no pueden superponerse, desde la entidad insistieron en la necesidad de contar con más recursos para garantizar una presencia adecuada en los establecimientos.

Según Silva, las escuelas se han transformado en el espacio de contención donde los alumnos expresan las problemáticas sociales que no logran resolver en sus hogares. Por este motivo, los establecimientos educativos enfrentan la exigencia cotidiana de brindar una respuesta concreta ante la confianza depositada por los estudiantes.

Respecto a los problemáticas más habituales, el CPP identifica tanto dificultades en el aprendizaje como conflictos emocionales y de comunicación. Frente a esto, se sostiene la necesidad de intervenir de forma inmediata para proteger la salud mental de los alumnos.

Suicidios en Catamarca: las cifras

Durante 2025, Catamarca se ubicó entre las provincias con los indicadores de suicidio más altos de la Argentina, alcanzando una tasa de 14,2 casos cada 100.000 habitantes. Este registro posicionó a la jurisdicción en el quinto lugar a nivel nacional detrás de Entre Ríos, San Luis, Salta y Santa Cruz, superando de forma considerable el promedio general del país, que fue de 11,8.

La cifra se enmarca en un contexto epidemiológico crítico a nivel federal, ya que 2025 se transformó en el año con mayor cantidad de muertes por esta causa desde que hay registros comparables. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) procesados por el Observatorio de Política Criminal, en todo el territorio argentino se contabilizaron 5.209 casos, lo que representa un aumento del 22,6% respecto a 2024 y un crecimiento acumulado de la tasa del 43,9% desde 2017.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.