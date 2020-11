Sergio Maldonado: "No me siento acompañado por el Gobierno"

Sergio, hermano de Santiago Maldonado, arremetió contra la ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, y su libro que habla de su gestión durante la gestión de Cambiemos, momento en el que el joven artesano desapareció en el marco de un operativo ilegal de Gendarmería en el 2017. Maldonado, también, criticó la lentitud del Gobierno nacional para avanzar en que se esclarezca quienes son los responsables de la desaparición y muerte de Santiago.

"Lo que nosotros sostenemos no es un capricho, está fundamentado. Todo lo que dice Bullrich nunca lo pudo sostener. Y ahora saca un libro para sostener sus mentiras", aseveró Sergio Maldonado en diálogo con El Destape Radio. Además, aclaró: "Yo no mantuve ninguna reunión con Milman. Él se presentó en un hotel donde yo no me había registrado, así que me estaban siguiendo".





En esa línea, Maldonado desmintió a la ex ministra: "La Secretaría de Derechos Humanos no se puso a disposición nuestra, a diferencia de lo que dice Bullrich"; y cuestionó que la ex funcionaria "tiene impunidad porque los jueces no se animan a llamarla a declarar" al advertir que "negó durante mucho tiempo que Santiago hubiera estado en el lugar, negaron que existiera". Ellos tuvieron escondida una foto donde se lo veía a Santiago y la aportaron pocos días antes de que apareciera", alertó.

Asimismo, Maldonado explicó que "a Santiago lo empiezan a buscar el 5 de agosto. No lo buscaron con vida y no se activaron los protocolos de búsqueda", y disparó: "Fue el Estado el que nos dijo a nosotros que Santiago no estaba en el lugar donde luego apareció".

"Que hubiera dos ADN en el lugar donde estaba Santiago no le llamó la atención al juez, a los peritos ni a nadie. Nadie se preocupó por saber de quién es el otro ADN. Es una persona de sexo masculino aparte de Santiago. Santiago tenía otro ADN abajo de las uñas. Y nadie buscó quién es. Está probado que había otro ADN", advirtió.

Además, apuntó que "la autopsia no pudo determinar qué día murió Santiago", a lo cual, instó a que "hay que ampliar los puntos de pericia". "Teníamos un perito que era antropólogo, para buscar a Santiago. Le dijimos que no firmara la autopsia pero la firmó igual", criticó Sergio y sostuvo que "hubo una gran necesidad de instalar que Santiago se ahogó solo por parte de todas las personas que participaron en la causa por parte del Estado".

Asimismo, Maldonado aseveró que "la Justicia no quiere revelar la verdad de cómo murió Santiago" y arremetió: "Cuanto teníamos que estar haciendo un duelo estábamos pidiéndole al juez que hiciera cosas". El juez Lleral no quiere saber qué pasó con Santiago". También, remarcó que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, "denunció a la gestión anterior y el juez dice que no tienen nada que ver".

Tras tres años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el saldo es negativo sobre el accionar de la Justicia para esclarecer qué pasó ese día y cómo es que tres meses después el cuerpo del joven apareció en el mismo lugar que se había rastrillado. Frente a este panorama, Sergio sentenció: "No siento acompañamiento del Gobierno Nacional. Si hubiera más voluntad política habría un repudio generalizado".

"Los que levantaron la banderita por Santiago antes de las elecciones bajaron los decibeles luego del 10 de diciembre. Parece que utilizaron a Santiago y los que levantaron la banderita por Santiago ahora sale Bullrich y nadie sale a contestarle", concluyó.