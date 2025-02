Renunció la subsecretaria de Ambiente, en medio de los incendios en el país

Mientras continúan activos distintos focos de incendio en el país, renunció la subsecretaria de Ambiente Ana Lamas. La funcionaria dependía en la estructura del Gobierno de Daniel Scioli y a su vez del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Se trata de una ferviente crítica de la Agenda 2030 que apunta a un desarrollo sostenible del mundo.

La renuncia fue confirmada por fuentes de Casa Rosada a El Destape y se debe a cuestiones personales. "Tenía agotamiento físico", explicaron. De momento no está confirmado quién será su reemplazo. De ser aceptada la renuncia, la titularidad recaerá en el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes (Scioli) hasta que designen a una nueva persona en su puesto.

Lamas es abogada ambientalista recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), con especialización en consultoría legal ambiental y forma parte del gobierno de Javier Milei desde enero del 2024, luego de ingresar a la gestión de la mano del jefe de Gabinete desde hace 30 años. Además, de ser funcionaria a nivel nacional, provincial y municipal en áreas ambientales; también es asesora de empresas legal institucional en medio ambiente, consultora de responsabilidad social empresaria y consultora de organismos internacionales como el BID, FOMIN, JICA, GTZ, Banco Mundial y el PNUD. Entre sus proyectos figuran Acumar -como asesora-, Facility Management en bancos como BBVA y Santander Rio y Hospital Italiano y Telecom.

En octubre pasado, la subsecretaria formó parte de la COP16 donde presentó la estrategia argentina de biodiversidad. "La gestión climática es un tema de mercado y el presidente Milei lo entiende bien. Si no abordamos ciertas cosas, nos vamos a quedar afuera de ciertos mercados", apuntó en diálogo con la prensa. En esa línea, remarcó que la Agenda 2030 tiene objetivos que "nadie puede cuestionar" pero que las metas instaladas "tienen mucha burocracia y el Presidente no está de acuerdo, se corre de eso". Y añadió: "Argentina no va a realizar canje por naturaleza porque genera más inflación".

En noviembre pasado, por orden de Cancillería, la delegación se retiró del evento mundial en Bakú (Azerbaiyán)de la Cumbre del Clima COP29, donde se alerta sobre los graves efectos del cambio climático. Según manifestaron, viajaron a realizar informes y capacitaciones sin intervenir y manteniendo un bajo perfil; pero luego, cambiaron de parecer.

La renuncia se dio en un contexto complejo para el territorio nacional y la gestión en sí misma. La cartera ambiental fue arrebatada de diversas funciones, como la coordinación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego -pasando a manos del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich-; mientras el presidente Milei criticó en el Foro Económico de Davos a la ONU por su "verso climático", según calificó. En ese marco, la sequía en diversas regiones del Litoral atentan contra la producción y los incendios en Corrientes y la Patagonia, dejó más de 150 mil hectáreas incendiadas, dos muertos y viviendas quemadas.

Tras la renuncia de Lamas, se mantiene la emergencia ambiental por incendios

Desde diciembre pasado y principios de enero, diversas áreas del territorio nacional se encuentran atravesadas por incendios forestales que provocaron una emergencia. El Bolsón y Epuyén (en Chubut) y los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín (en Río Negro y Neuquén) registraron focos activos en diversos puntos que provocaron grandes evacuaciones, destrucción de viviendas y una persona fallecida que buscaba combatir el fuego junto a brigadistas, bomberos y voluntarios. Más de 40 mil hectáreas fueron alcanzadas por las llamas.

A su vez, la provincia de Corrientes registró incendios y superaron las más de 100 mil hectáreas quemadas en las localidades de Curuzú Cuatiá, Mercedes y otras localidades. En las últimas horas, en menor medida, también se sumaron regiones de Córdoba y Catamarca.