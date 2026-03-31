Karina Milei usó la orquesta de Granaderos para celebrar su cumpleaños con éxitos de ABBA

Mientras el gobierno libertario se encuentra en el ojo de la tormenta por el crecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete Manuel Adorni y los escándalos de presunta corrupción que involucra a lo más alto de la cúpula del Ejecutivo, el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada se transformó en una improvisada celebración del cumpleaños número 53 de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con presencia de funcionarios nacionales de alto perfil, la hermana del presidente Javier Milei aprovechó que tenía a disposición la Fanfarria Militar "Alto Perú" y le hizo cambiar las marchas militares por un repertorio de la banda sueca ABBA para festejar el día de su nacimiento.

Para agasajar a la hermana presidencial, la banda perteneciente al histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, creado para la gesta libertadora, ejecutó los acordes de "Mamma Mia", "Dancing Queen" y "Chiquitita" para conmemorar el natalicio en un evento privado dentro de la sede de Gobierno.

El show no pasó desapercibido para los críticos de la administración libertaria en redes sociales, quienes señalaron que el uso de recursos del Estado y de una fuerza de seguridad histórica para un festejo personal no coincide con el discurso de austeridad y racionalización de los recursos públicos que baja el Gobierno hacia la sociedad. Mucho menos para ser utilizada por una funcionaria que, como recordaron voces opositoras, no fue elegida por el voto popular.

Festejo en la Rosada en medio del escándalo que salpica a Adorni

El festejo estuvo atravesado por la tensión política: mientras los Granaderos hacían sonar los éxitos de ABBA, en los pasillos de la Rosada continuaba la preocupación por el escándalo patrimonial que envuelve al ex vocero Adorni, quien fue el gran ausente del festejo de cumpleaños de la hermana presidencial.

Pero la titular del partido nacional libertario sí estuvo acompañada por Pilar Ramírez, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Eduardo “Lule” Menem, integrante de la secretaria general de la Presidencia; y Diego Santilli, ministro del Interior.

Al finalizar la breve presentación musical, Karina Milei saludó con una sonrisa al director de la orquesta y regresó a su despacho mientras dejaba atrás a la banda de Granaderos, que durante la jornada del sábado 28 de marzo -día del nacimiento de la hermana del Presidente- dejó la solemnidad histórica para quedar relegada a ser el cotillón del poder.