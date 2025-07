Javier Milei no escuchará las exigencias del peronismo ni de los gobernadores y aceptará el plácet como embajador de Estados Unidos a Peter Lamelas, tras las polémicas declaraciones del posible futuro diplomático en nuestro país. El nombramiento como embajador depende plenamente del Poder Ejecutivo. Y el Presidente le dará el "ok" a Donald Trump para la llegada de Lamelas, quien aún espera por la votación en el Senado norteamericano para arribar al país.

El Gobierno está incómodo por los dichos de Lamelas sobre China. "Hay que esperar que asuma, siempre después cuando asumen los embajadores son bien institucionalistas", analizan en Balcarce 50 sobre Lamelas.

Estas declaraciones del futuro embajador llegan días después de la firma de un memorando de entendimiento con la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por la china Gezhouba, Eling (exElectroingeniería) e Hidrocuyo, para reactivar la construcción de la represa Jorge Cepernic, una de las dos obras del complejo hidroeléctrico ubicado sobre el río Santa Cruz.

"Siempre es igual, los yankees exigen y exigen y después no dan mucho. Te quieren condicionar siempre", afirmó a El Destape una fuente de Casa Rosada. Entre los pasillos de Balcarce recuerdan ante El Destape una furiosa discusión de un ministro con el exembajador de EEUU, Marc Stanley.

En el Gobierno se burlaban de las críticas que hizo el PJ a los dichos del futuro embajador. "Sí, claro, se viene el Virrey Lamelas", bromeaban. Entienden en Casa Rosada que Lamelas es la síntesis de Donald Trump para Argentina. Y que no hay manera de que Milei retroceda y no acepte su plácet: "¿Alguno vez Javier retrocedió en algo? No".

El que rompió el silencio público sobre Lamelas fue el vocero de Milei, Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa destacó que el próximo embajador no se metió en asuntos internos de la política nacional "porque aún no asumió". Al respecto, respondió: "Esas palabras corren por cuenta de quien en principio sería el próximo embajador y en tal caso deberían preguntarle a él. No tenemos nada que ver".

Y siguió el vocero: "No es embajador. No lo es. No podemos aseverar si se mete en la política interna si no es embajador", aseguró. Y cuando le preguntaron por sus dichos sobre las provincias, respondió que el Gobierno va a defender su autonomía porque "es constitucional".

El martes, en una presentación en el Senado de Estados Unidos, Lamelas dijo que viene a “limitar la influencia maligna de China”, dijo que “apoyará a Milei” a ganar las elecciones de medio término y prometió trabajar para que “Cristina Kirchner tenga la justicia que se merece”. Asimismo, afirmó que las provincias que negocian con la potencia asiática podían propiciar "la corrupción, por parte de los chinos". Algunos gobernadores, los del PJ, salieron a cruzarlo.

Contra el kirchnerismo, Lamelas dijo ante los senadores norteamericanos: "Sigue habiendo un movimiento ahí fuera, hay un movimiento cristinista. Está probablemente más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que tenemos que seguir vigilando. La Argentina vivió tiempos muy, muy inusuales. Tuvieron múltiples presidencias y tenemos que seguir apoyando a la de Milei durante las elecciones de mitad de mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”.