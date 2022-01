En medio de la tensión por el FMI, Alberto Fernández recibe al nuevo embajador de EEUU

El Presidente hará la recepción en Casa Rosada de las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley. El aviso de Fernández al FMI.

El presidente Alberto Fernández recibe hoy en Casa Rosada las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley. Será a las 17 y se da en medio de la tensión por la negociación del Fondo Monetario Internacional.

Stanley asumió como embajador de Estados Unidos el pasado jueves, luego de su llegada al país. Solo cuatro días después se reunirá con Alberto Fernández. El apoyo que pueda lograr Fernández por parte de Estados Unidos es crucial para que las conversaciones lleguen a buen puerto con el organismo multilateral.

Stanley asumió su rol actual el jueves pasado, día que se cumplía un año de la partida de Edward Prado, el anterior representante estadounidense en Buenos Aires. Tras arribar a Ezeiza, Stanley fue recibido por MaryKay Carlson, la encargada de negocios de la embajada. Stanley ya se había reunido en Washington D.C. con Jorge Argüello, embajador argentino radicado en esa ciudad. Sucedió hace días.

Según reveló el propio Argüello, compartieron un almuerzo en el que repasaron "la extensa agenda que nutre los lazos bilaterales". Además, dijo que "al reconocer la dimensión, diversidad y el carácter federal del país, manifiesta interés por visitar cada rincón, con el ánimo de fortalecer aún más la relación".

Hoy, a días de un nuevo vencimiento por la deuda de 57 mil millones de dólares tomada por Mauricio Macri, el presidente Fernández afirmó que en las negociaciones con el FMI se debe contemplar el "derecho a crecer como nosotros queremos crecer". El Gobierno busca lograr un acuerdo que no incluya un fuerte ajuste fiscal de las cuentas públicas para los próximos años.

En ese sentido, Fernández sostuvo que "cuando los ajustes llegaron nuestro pueblo padeció". En ese marco, el jefe de Estado pidió recordar "lo que fue el 2001, y el ajuste más cercano, que hizo desaparecer el Ministerio de Trabajo, el de Salud y el de Ciencia y Tecnología", en alusión a lo ocurrido en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.

El Presidente efectuó estas declaraciones durante un acto de lanzamiento del plan de vacunación para la vuelta a clases, en el partido bonaerense de Morón. Allí, señaló que "por más que a algunos les disguste" Argentina tiene en cuenta en las conversaciones con el FMI su "derecho a crecer como nosotros queremos crecer".

Al retomar la cuestión de los ministerios que fueron transformados en secretarías durante el gobierno de Macri sostuvo que "sin desarrollo de la ciencia y la tecnología uno se queda atrapado en el pasado; por eso Salud volvió a ser ministerio, Ciencia y Tecnología también y por eso Educación tiene la preponderancia que tiene".

El Gobierno deberá afrontar este viernes el primer vencimiento del año con el FMI, por U$S 731 millones, en concepto de amortización de capital por el préstamo que el organismo otorgó a la Argentina en 2018. Días después, el primero de febrero, habrá otro vencimiento, por U$S 368 millones, por intereses de ese mismo crédito stand by, que el Poder Ejecutivo busca renegociar.

Por el momento, la Casa Rosada no confirmó si se realizará el pago del viernes 28 de enero. Mientras tanto, los mercados reaccionan negativamente ante la incertidumbre y el riesgo país avanza.

Quién es Marc Stanley

Nació en la ciudad de Dallas, Texas, el nuevo embajador es presidente de Stanley Law Group y abogado litigante civil con varias décadas de experiencia. Fue presidente de la Asociación de Abogados Litigantes de Texas.

También ocupó distintos cargos en organizaciones civiles y benéficas. Por ejemplo, fue miembro del Consejo del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos en Washington D.C. y presidente durante seis años el Consejo Judío Demócrata Nacional.