El descargo del autor del cuadro que retiraron de la Casa Rosada: "No hay conciencia"

Luego de que el gobierno de Javier Milei ordenara retirar un ploteo con la imagen del glaciar Perito Moreno de la Casa Rosada, el artista plástico autor de la obra hizo un descargo en sus redes sociales y cuestionó que esa acción se haya dado mientras en el Congreso se debate la modificación de la ley de Glaciares.

A través de su cuenta de Instagram, el artista plástico Helmut Ditsch cuestionó la decisión de la gestión mileista. "¡Qué casualidad! Retiran de la Casa Rosada una reproducción de mi obra inspirada en el Perito Moreno justo mientras se debate en el Congreso la Ley de Glaciares", señaló.

Ditsch sugirió que "sería bueno" que el Gobierno lo informara de lo que hacen con su obra "ya que se encuentra allí en calidad de préstamo a largo plazo y fue cedida en su origen para ser exhibida y que el público que visita el lugar perciba y recuerde lo magnífico e importante de nuestra naturaleza", en vez de tener que enterarse"por los medios".

"Les recuerdo a los 'especialistas' que deben estar ocupándose del tema en la Casa de Gobierno, que se trata de una impresión de alta calidad y resistencia, por lo tanto, las supuestas razones esgrimidas sobre la preservación de los materiales y la tela, ¡no corren!", acotó.

Por último, el artista plástico sostuvo que lo que más me preocupa es lo que "está en el fondo de esta cuestión", que es que "no hay conciencia a nivel de nuestros mandatarios de lo que está pasando: se está jugando en buena medida el futuro de nuestra gente ya que los glaciares no sólo representan al hielo sino al agua potable de toda la población argentina".

Según publicó el portal Infobae, desde el Poder Ejecutivo alegaron riesgos estéticos para la obra por la exposición al aire acondicionado para justificar el traslado de las obras al Museo de Casa Rosada. Mientras se define el destino de las paredes vacías, la administración libertaria analiza colocar imágenes de próceres como Roca o Sarmiento, aunque otra de las opciones es colocar un cuadro del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

La decisión de retirar la pintura fue dada por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. El mismo día, también se quitó una pintura de Juan Perón y Eva Duarte de una de las paredes de la Casa Rosada. Esta medida se suma a otros "reordenamientos" previos en dependencias del Estado, como la quita de bustos y afiches en edificios de ANSES y la exESMA.