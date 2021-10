Avanza la investigación del caso de las adolescentes muertas en Paraguay

Ambos países comprometieron en avanzar hacia la conformación de una Comisión Relatora Internacional integrada por científicos forenses de Portugal, España, Paraguay y el Equipo Argentino de Antropología Forense

El canciller, Santiago Cafiero, recibió a su par de la República del Paraguay, Euclides Acevedo Candia, con quien dialogó sobre la agenda bilateral de ambos países. Durante la reunión, acordaron trabajar en el caso de las adolescentes argentinas muertas en la localidad de Yby Yaú.

En el marco del encuentro, reivindicaron la defensa de los Derechos Humanos y en ese contexto se comprometieron a combinar fuerzas en torno al caso de las niñas muertas en la localidad de Yby Yaú. En ese sentido, se comprometieron en avanzar hacia la conformación de una Comisión Relatora Internacional integrada por científicos forenses de Portugal, España, Paraguay y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), respetando la soberanía jurisdiccional del Paraguay.

Qué pasó con las adolescentes argentinas en Paraguay

En septiembre del 2020, las jóvenes, de nacionalidad argentina, fueron abatidas en un operativo realizado el jueves por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) contra un campamento de la organización guerrillera Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) y fueron sepultadas al día siguiente sin que se conociera su identidad, en virtud del protocolo sanitario que rige en el país por la pandemia de coronavirus.

El general Héctor Grau, miembro de las FTC, afirmó que el entierro se realizó después de que el fiscal Federico Delfino realizara las pericias técnicas requeridas. El forense del Ministerio Público Cristian Ferreira sostuvo en su momento que los cuerpos corresponden a menores de edad de entre 15 y 17 años que fallecieron "por shock hipovolémico por los impactos" y agregó que un cuerpo presentaba seis disparos y el otro dos.



Las autoridades intervinientes anunciaron que no se había identificado ninguno de los cuerpos. Sin embargo, Genoveva Oviedo Brítez, hermana del líder del EPP, Alcides Oviedo Britez, escribió en sus redes sociales que sus sobrinas, "Liliana y Aurora" habían sido abatidas durante el operativo de las fuerzas de seguridad contra el campamento de Yby Yaú y exigió que le sean entregados los cuerpos.



"No eran los cuerpos de Magna Meza ni de Liliana Villalba”, aseguró la mujer, en referencia a las madres de las niñas, ambas también cabecillas del EPP. Asimismo, otra dirigente del EPP, Carmen Villalba, tía de las dos menores, sostuvo que las niñas no eran guerrilleras sino que habían visitado el campamento para celebrar un cumpleaños.

El Gobierno argentino logró confirmar la nacionalidad de las adolescentes, protestó formalmente ante las autoridades paraguayas y exigió el esclarecimiento del hecho.