Cambios en el gabinete: Victoria Donda renunció al INADI

La dirigente anunció que deja el cargo de interventora del organismo, en el que asumió en diciembre de 2019, pero seguirá dentro del Frente de Todos.

Victoria Donda anunció que renunció al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), a pocas horas de que se venciera su nombramiento como interventora al frente de ese organismo. A través de su cuenta en la red social Twitter, Donda señaló que "Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del @inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso. Seguiré militando en el @FrenteDeTodos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos".

El nombramiento de la ahora ex funcionaria se vencía este sábado 31 y el presidente Alberto Fernández debía decidir cómo continuaba el organismo.

Asimismo, Donda dejó entrever que su salida está vinculada, además, al juicio por delitos de lesa humanidad que afronta por estos días su apropiador durante la última dictadura. "Desde hace un mes estoy transitando el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el secuestrador y torturador de mis padres, responsable de su desaparición y de que yo haya nacido en la ESMA. Es un proceso que me recuerda quién soy, mi identidad personal y política", escribió en la misma red social.

La carta de renuncia de Donda al frente del INADI

Luego, la ex diputada por Libres del Sur publicó su carta de renuncia, en donde hace un repaso de su gestión y realiza una suerte de autocrítica por haberse alejado del peronismo a mediados de la década pasada, además de ponderar la figura de Cristina Kirchner.

"Haber vuelto, en definitiva, a formar parte del Frente de Todos me permitió reencontrar a compañeros y compañeras de militancia que había conocido varios años atrás, durante los primeros 2000. En 2008 tomé la equivocada decisión de alejarme de

nuestro espacio, influida por el hecho de no saber interpretar lo que el pueblo realmente sentía. En mi reencuentro con el Frente de Todos, descubrí en mis charlas con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la dirigenta que es. Principalmente una persona de carne y hueso, totalmente decidida a desarrollar su praxis política sin cuotas de rencor y depositaria de un atributo sustancial: escuchar", escribió la ahora ex funcionaria.

Luego, lamentó que su salida se dé "justo cuando deberíamos estar discutiendo la connivencia de un sector del Poder Judicial, con parte de la dirigencia empresarial y con funcionarios de Juntos por el Cambio. Sin lugar a dudas las rencillas dentro del Frente del que sigo formando parte no hacen más que debilitar nuestra posición".

"Considero que el Frente de Todos sigue siendo el lugar para construir el proyecto político en el que creo, la herramienta más eficiente para transformar la realidad. Pero lo seguiré haciendo militando diariamente y siendo una dirigente nacional responsable", finalizó.

Los últimos días de Donda

La ex diputada había asumido su cargo en el inicio de la gestión del presidente Fernández, en diciembre de 2019. En una de sus últimas apariciones en las redes como funcionaria, Donda había dicho que "Cristina nos marcó hacia dónde hay que seguir construyendo", luego del discurso de la vicepresidenta en la inauguración del polideportivo Diego Maradona en Villa Dominico, partido de Avellaneda.

"Confío en Cristina que ha sido la arquitecta de la victoria en 2019 y confío que será la arquitecta en 2023", agregó, antes de definir a CFK como "la dirigente más importante a América latina".