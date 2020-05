Una jueza denunció que Graciela Ocaña fue operadora judicial del gobierno de Mauricio Macri

La jueza de San Martín Martina Forns reveló que Graciela Ocaña fue una de las operadoras del Gobierno de Mauricio Macri y que los pedidos de jury en su contra estuvieron motorizados por la actual diputada nacional opositora junto a "algún trasnochado que necesitaría un favor del Estado".

La magistrada rompió el silencio luego de que se cumplieran cuatro años de la brutal persecución que sufrió de los medios, el anterior gobierno y el propio Poder Judicial. En declaraciones a Víctor Hugo Morales, en la AM 750, aseguró que debió enfrentar "los pedidos de jury en el Consejo de la Magistratura, por su puesto en mi caso, con operadores como Graciela Ocaña o algún trasnochado ahí, que necesitaría un favor del Estado".

Forns dijo que "no le sorprendió" la presentación en su contra porque molestó "demasiados intereses" pero insistió en que cuenta con "fundamentos conforme a derecho". "Había numerosos operadores en la justicia y lo sabíamos muchísimos. El ministro de Justicia, Germán Garavano, tenía su operador. En mi caso fue (el jefe de gabinete del ministerio, Esteban) Conte Grand. Fue el que hizo echar a mi marido", sentenció sobre el final.

La jueza sufrió el pedido el juicio político en 2016, luego de su fallo a favor de los amparos contra la suba de tarifas eléctricas de Mauricio Macri. Incluso trolls macristas hicieron un escrache violento en las redes sociales y hasta le pusieron una bomba en la puerta de su casa.

"Lanata había dicho que yo era una burra, que hacía per saltum, cuando me lo pedían ocho partes. Los periodista anticipaban lo que iba a decir el Poder Judicial y la Corte no tuvo ningún problema en una sentencia decir que yo desprestigiaba al Poder", sentenció en declaraciones a la AM 750. Y agregó: "Eso generó mucha conmoción dentro del Poder. Había jueces que decían que ni locos volvían a mandar un expediente a la Corte".

"Acumulé un expediente porque me lo pedían ocho partes, entre ellas el propio Estado. Cuando lo acumulo cumpliendo con la petición, la Corte me insulta diciendo que yo había salteado instancias", cerró.