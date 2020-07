La Cámara de la Construcción adelantó un blanqueo de capitales sin cargo para quienes inviertan en obras

Iván Szczech, presidente de la Cámara de la Construcción, uno de los empresarios que acompañó ayer a Alberto Fernández en su mensaje por el 9 de Julio dio detalles del plan que pondrá en marcha el Gobierno para blanquear capitales: “Una de nuestras propuestas es un blanqueo sin cargo, siempre y cuando el dinero se invierta en la construcción privada. Esto va a generar una descompresión del dólar blue”.

“Nuestro sector está muy mal. Veníamos de 2 años de caída consecutiva. A partir de marzo se aceleró eso. En abril tuvimos una caída del 78,6% interanual. En mayo mejoró un poco porque en algunas provincias volvieron a abrir las obras en el sector privado. La pandemia afectó a un montón de sectores económicos que ahora no tienen el capital para invertir en los desarrollos privados”, detalló el empresario, en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, agregó: “Le propusimos al Presidente una línea de créditos para emprendimientos que necesiten un apalancamiento para aquellas obras privadas que tienen que volver a la actividad lo puedan hacer con el flujo de fondos garantizado. Hoy nuestro sector ya perdió 150 mil puestos de trabajo. 70 mil previos a la pandemia y 80 mil por la pandemia. Es un tercio de nuestra fuerza laboral. Otro tercio está suspendido. Es una situación angustiante”.

Además, subrayó: “En el gobierno están muy concentrados en la obra pública, que tiene un factor multiplicador enorme. Ya venimos trabajando en mesas con el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros tratamos apuntalando el sector privado con el Ministerio de la Producción, con Matías Kulfas. El sector privado tiene un 70% de la industria a nivel nacional. Tenemos un acuerdo de suspensión con la UOCRA. Los trabajadores suspendidos están cobrando el 75% del salario. Todas estas propuestas las estamos haciendo con la UOCRA. Estas medidas tienen un consenso de todo el sector”.

Sobre el acto de ayer, Szczech indicó: “Fue un encuentro muy bueno. Dieron una buena visibilidad a la economía del país. El tema de buscar un trabajo conjunto en la post pandemia era un mensaje que la sociedad necesitaba, aunque falta un tiempo para que el programa económico se pueda aplicar. Falta el cierre de la renegociación de la deuda. El plan para reactivar las obras paradas es muy importante. Lamentamos que se esté tardando tanto con ese tema. Hace 6 meses iniciamos las tratativas para que las viviendas no se paralicen. Se podría haber evitado eso. Este plan va a demorar un poco más, incluso. Se podría estar haciendo mucho más, porque son obras que generan empleo de manera inmediata”.

En otro sentido, aseveró: “Cualquier tipo de medida se tiene que manejar dentro de la legalidad y la Constitución. Lo hablamos con lo de Vicentin. El gobierno cometió un error y ha vuelto atrás con alguna medida. La expropiación no se ha concretado. No creo que esté en riesgo la propiedad privada. Los extremos no son buenos. No creo que estemos yendo hacia Venezuela. Creemos que hay libertad de expresión en Argentina. Tampoco creemos que el gobierno haga un ‘autoritarismo soft’, como dijo Macri. No comparto”.