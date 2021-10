Etiquetado frontal: Juntos por el Cambio no dio quórum y se cayó la sesión

El macrismo había advertido que no iba a dar el quórum este martes en la primera sesión presencial de Diputados para tratar el proyecto de etiquetado de alimentos que busca convertirse en ley.

La Cámara de Diputados iba a tratar este martes desde las 11 el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos que tiene media sanción en el Senado desde el año pasado y que perderá estado parlamentario en dos meses por el parate del Congreso. Finalmente, Juntos por el Cambio no dio quórum en la primera sesión presencial de Diputados que no solo iba a tratar el proyecto de etiquetado de alimentos que busca convertirse en ley sino también un proyecto para defender a las personas en situación de calle.

Según Telam, la oposición de Juntos por el Cambio, que decidió hoy no asistir a la sesión por lo que fracasó el intento del Frente de Todos, que reunió 122 diputados, sólo 7 menos del quórum necesario, convocó para las 13.30 otra reunión para intentar consensuar un temario y buscar sesionar esta misma tarde, tras la incorporación de otros temas, entre ellos la Ley Ovina que tiene dictamen y está en condiciones de debatirse en el recinto.

La ley de etiquetado frontal promueve la impresión de rótulos negros en los envases de alimentos y bebidas para diferenciar aquellos que son saludables de los que son nocivos para la salud por tener exceso de azúcar, calorías y sodio. El proyecto es clave para reducir la mortalidad por enfermedades no transmisible que en la Argentina está encima del 77% del total de decesos y que se vinculan con la alimentación junto a los malos hábitos de vida como el sedentarismo.

Denuncia del FdT al macrismo por no dar quórum

El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos había denunciado que "a través de operaciones políticas y mediáticas un sector de Juntos por el Cambio" iba a impedir el tratamiento de proyectos, como etiquetado frontal de alimentos, "con diferentes excusas". "Desde el Bloque del Frente de Todos en conjunto con otros bloques convocamos a una sesión especial para el día de mañana (por hoy). Los temas son: Etiquetado Frontal, Derechos para personas en situación de calle y dos leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores viñateros. Se trata de ampliar derechos para mejorarle la vida a la ciudadanía", señaló el bloque que preside Máximo Kirchner en un comunicado.

En esta línea, Máximo Kirchner cuestionó a JxC cuando recién había amenazado con no dar quórum, y les pidió responsabilidad para poder tratar "una buena ley" que "va a ayudar a seguir mejorando el sistema de salud", y sostuvo que, si bien "surgen controversias, no está prohibiendo nada, sino que va a permitir ver qué consumimos, no que las dejemos de consumir".

Kirchner formuló estas declaraciones en El Destape Radio, cuando aún JxC no había anunciado su decisión de no dar quórum, aunque algunos legisladores opositores ya habían deslizado que el oficialismo debía encargarse de reunir el número ya que el temario no se había consensuado.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, fue quien llamó a la primera sesión presencial en el Congreso a partir de este martes. Además del proyecto de Etiquetado frontal, en el temario había un proyecto de ley para proteger a las personas en situación de calle.

El proyecto para defender a las personas en situación de calle y a las familias sin techo fue impulsado por organizaciones sociales en conjunto con el diputado Federico Fagioli (FPG-FDT). Sin embargo, el bloque de JxC decidió ceder ante el lobby que hace meses quiere impedir el tratamiento de la ley de etiquetado frontal -parte de la orden del día- y no dio quórum, impidiendo el funcionamiento democrático de las instituciones de la República.

Es así que el oficialismo no consiguió el respaldo de los bloques opositores por lo que la primera sesión presencial convocada en la Cámara baja tras un año y medio de funcionamiento virtual por la pandemia de coronavirus se terminó cayendo por responsabilidad de JxC.

En tanto, las organizaciones sociales que impulsan el proyecto para defender a las personas en situación de calle -Nuestramérica, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Proyecto 7 y Frente Popular Darío Santillan- se manifestarán en el Congreso de la Nación a partir de las 16 para exigir el tratamiento.

“No hay dudas de que los paladines de la República se oponen a crear derechos que conviertan nuestra Patria en un lugar más justo. No es azar ni casualidad. Son decisiones del sector más rancio de nuestra política. Primero, responden con topadoras. Ahora, no quieren dar quórum para tratar estos proyectos de ley fundamentales. En una Argentina profundamente desigual, no legislar en pos de brindar las herramientas para abordar esta problemática es miserable", denunció Fagioli.

La interna en JxC por el Etiquetado frontal

Es tal la grieta en Juntos por el Cambio que, en las últimas horas, el senador de la UCR Julio Cobos salió a pedirle públicamente a Mario Negri, titular del interbloque macrista en la Cámara Baja, que facilite el tratamiento de la iniciativa. "Sr. Presidente del bloque UCR, @marioraulnegri, pidan sesión especial con los temas de interés de JxC, pero también faciliten el tratamiento de la #LeydeEtiquetado y las leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de viñas. Esto es lo prioritario", reclamó Cobos en Twitter.

La sesión fue solicitada por la bancada del Frente de Todos, que encabeza Máximo Kirchner, para debatir un conjunto de iniciativas consensuadas con la mayoría de los bloques después de tres meses sin deliberar, debido a la campaña electoral y a la falta de acuerdo entre los distintos espacios parlamentarios.

El temario de la convocatoria impulsada por el oficialismo incluye, además, otras iniciativas, como la que propone políticas transversales para las personas en situación de calle y otro referido a medidas vinculadas con la actividad de la vitivinicultura.

La coalición opositora, que en la Cámara baja encabeza el radical cordobés Mario Negri, decidió no dar quórum al considerar que la sesión fue convocada por el FdT y había propuesto realizar una sesión la próxima semana en la que se incluya un temario consensuado entre todos los bloques parlamentarias y se incorpore el proyecto de etiquetado frontal, informaron fuentes parlamentarias.

A lo largo de la jornada, la UCR mantuvo varias reuniones para definir su postura ya que la mayoría de sus diputados respalda el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, pero finalmente se prefirió consensuar con el PRO y la Coalición Cívica -los otros socios de la coalición- la postura común de no dar quórum y abrir una negociación con el oficialismo para acordar un temario para la semana próxima que incluya la emergencia educativa y la ley ovina. Lo que podría ocurrir esta tarde si se llega a un consenso.

En este marco, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leonardo Grosso denunció este martes que "las cinco empresas productoras de alimentos más importantes de Argentina son las que pagan la campaña de Juntos por el Cambio (JxC)", al referirse a la negativa de la bancada opositora a dar quórum para tratar el proyecto de ley de etiquetado frontal.

"En Argentina hay cinco empresas de producción de alimentos que tienen el 90 por ciento de las marcas de alimentos, que son los que después le pagan la campaña a Juntos por el Cambio. El proyecto es para sancionar una ley que buscar regular el acceso público a la información para que nuestra población pueda alimentarse saludablemente y eso es lo que no quieren discutir", señaló Grosso en declaraciones a Radio Nacional.