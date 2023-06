Con impulso de Brasil, Argentina se encamina a incorporarse al banco de los BRICS

La presidenta del BND, Dilma Roussef, le comunicó a Sergio Massa que tratarán la admisión a la entidad. Es clave para que el país obtenga financiamiento que le permita ahorrar dólares.

Sergio Massa arrancó la segunda parte de su gira por China con fuerte tono político y con la confirmación de parte de la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, Dilma Rousseff, de que en la reunión del directorio del bloque en agosto se tratará la autorización para que Argentina se sea miembro de la entidad. De concretarse, el país avanzará con la gestión de financiamientos a baja tasas para distintos proyectos y que se traducirán en ahorro de dólares en un contexto de restricción externa y escacez de dvidisas en el Banco Central. Luego, viajó a Beijing para avanzar en gestiones por nuevas inversiones y apertura de mercados para exportaciones. En la capital política de China fue recibido con el mismo trato que se le da a un Presidente.

La reunión se produjo esta mañana y fue la última de la agenda de la comitiva argentina en Shanghái. A la nueva sede del banco llegaron Massa, el diputado Máximo Kirchner; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; y el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja. Rousseff les comentó que los miembros del bloque (Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China) autorizaron a que en la primera semana de agosto, en la previa a las elecciones primarias 2023, se trate en la reunión de directorio que se celebrará en Sudáfrica la incorporación como miembro formal del banco.

El encuentro duró más de una hora y media y terminó porque los funcionarios debían tomar el vuelo para continuar las reuniones en Beijing. Fue muy cordial y Rousseff recordó el Zoom que tuvieron el 25 de mayo donde avanzaron con esta estrategia del banco como "vehículo" de financiamiento de partidos miembro. La expresidenta de Brasil no demoró en dar a conocer el anuncio: “Massa, antes de que sigas hablando, te voy a dar una buena noticia”. El comentario despertó las risas de los miembros de la comitiva. “Muy buen resultado”, sentenciaron a El Destape desde la delegación que no esperaba esta definición en la previa.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Una vez aprobada la incorporación, la normativa de la entidad exige que los miembros (también van camino a incorporarse Arabia Saudita, Egipto y Zimbabwe) tengan que hacer un aporte de 250 millones de dólares, que es el 25% de los 1000 millones de dólares que le exigirán a los nuevos socios del banco están camino a incorporarse. Según explicaron fuentes al tanto de la negociación, no hay una condición en la forma de pago de ese aporte y en el equipo económico analizan hacerlo a través de bonos soberanos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Tesoro y el BCRA. El dato no es menor ya que no representa una erogación de dólares de las reservas.

Massa le dio la noticia a Alberto Fernández aunque no pudieron ahondar en los detalles por la diferencia horaria y porque el Presidente iba rumbo a Bolivia por la inauguración de un eletroducto junto a su par de ese país, Luis Arce. Si bien con Cristina Kirchner aun no se comunicó, este portal supo que estuvieron en contacto en la previa del inicio de esta gira y que intercambiaron "simpáticos mensajes".

La incorporación de Argentina al banco de los BRICS, le permitirá al país tener otra dinámica de relación con la entidad que conduce Rousseff. Se trata de una salida que fue ponderada por el equipo económico luego de que Lula da Silva y Fernando Haddad hayan dado de baja la posibilidad de que el NBD sea garante de una prefinanción en reales por parte de Brasil a empresas locales que exportan a Argentina. Había un artículo del estatuto que lo impedía.

A las 13 hora local (2 AM de Argentina) Massa llegó desde la capital financiera de China a la capital polítia del país comunista, o como le dicen en la comitiva: "Fuimos de la capital de las empresas a la capital de los dueños de las empresas". El operativo policial que se desplegó cuando bajó del ARG 01, que inauguró antes que Fernández, fue similar al que se despliega cuando llega un Presidente. De hecho, a la noche fue agasajado por la Cancillería en la residencia de huéspedes, donde duermen los mandatarios en las visitas oficiales.

En desarrollo