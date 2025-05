Blanqueo libertario: Milei admitió que no le importa de dónde vengan los dólares El Presidente consideró que aquellas personas que no tienen los dólares en el sistema no son "delincuentes", a pesar de que concretamente la medida busca evitar controles.

06 de mayo, 2025 | 20.45 El presidente Javier Milei defendió su norma para facilitar el uso de dólares para gastos domésticos y celebró "que la gente va a inyectar" dólares. "Nosotros no consideramos que aquellos que hayan sacado los dólares del sistema son delincuentes, creemos que son personas que pudieron escapar de las garras del Estado", justificó en una entrevista en un streaming Neura sobre la medida que funciona como una posible invitación al lavado de activos. Más temprano, el ministro de Economía, Luis Caputo, también defenestró el accionar de organismos de control que "rompen los cocos" para saber de dónde salió el dinero en divisas de las personas. "Esto es más importante porque no los estoy inyectando yo. Los va a inyectar la gente", subrayó Milei. "¿Cómo crees que fue que Argentina le sacó 13 ceros a la moneda?", se preguntó el mandatario y pasó a explicar su visión: "Estafando a los argentinos con la emisión monetaria y con la inflación, esa gente no puso los dólares en el colchón porque odiaba la Argentina, no, se tuvo que proteger de los políticos ladrones de la Argentina que te mataban con inflación. La verdad es que ¿cuánto hay en los colchones? ¿200.000 millones? ¿300.000 millones? ¿400.000 millones? Bueno, dejalos que vuelvan", justificó. Milei sostuvo que de esa forma se va a "permitir remonetizar la economía en función de lo que deciden los individuos en la Argentina", porque a su entender, "la cantidad de dinero en la economía está determinada por los individuos al determinar la demanda real de dinero, consecuentemente la monetización de la economía la van a hacer los propios argentinos". En ese sentido, aclaró que lo que se tiene que hacer es "facilitarle" ese paso a la gente. "Esa monetización requiere de emisión monetaria, consecuentemente, es todo ganancia", afirmó. MÁS INFO Dólar A medio año del blanqueo, ahora el Gobierno autorizará a usar dólares sin declarar Por Rodrigo Núñez El pasado 5 de mayo, Caputo adelantó que llevarían a cabo una serie de deregulaciones para facilitar el uso de dólares para gastos domésticos sin que se deban dar explicaciones sobre el origen de los fondos. "Lo que vamos a hacer más es que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón, caja de seguridad o de donde sea y gastarlos", afirmó el jefe del Palacio de Hacienda. El ministro remarcó que es necesario que la economía se remonetice y "lo más lógico es que se realice en dólares", había dicho en línea con lo planteado por el Presidente. Como se señaló en esta nota, La última vez, la regularización de activos en moneda extranjera fue exitoso en el flujo de ingreso, pero el propio modelo económico libertario se devoró los dólares. Desde el 8 de noviembre, momento en el que finalizó la etapa 1 del blanqueo y se cuenta con la posibilidad de retirar sus depósitos sin penalización, hasta la semana previa a la salida del cepo, dejaron el sistema 4.813 millones de dólares, un tercio de lo ingresado en el blanqueo. TWITTER

