La madre del primer caído en Malvinas a Sarlo: "No tiene patria"

La mujer acusó a la ensayista de no tener patria y dijo que hasta los ingleses cuestionan a los traidores.

María Delicia Rearte, madre de Pedro Edgardo Giachino, primer combatiente caído en la guerra de Las Malvinas, repudió a la ensayista Beatriz Sarlo, quien en la última semana dijo que las islas pertenecen a los ingleses.

"Mi opinión sobre la Sarlo. Así: la Sarlo. Ni doctora, señora, ni profesora, sólo una pseudo intelectualoide soberbia, despótica, sin patria, ni Dios",comenzó Rearte en un video.

"Estoy segura que si quisiera refugiar su pensamiento en las Falklands recibiría el total repudio de los Kelpers. El inglés respeta al enemigo y desprecia al traidor, la Sarlo es traidora, no solamente es apátrida, no solamente es vengativa. Se burla de los miles de veteranos de Malvinas que todavía lloran a sus familiares", afirmó.

Al cerrar su mensaje hizo una pregunta: "¿Dónde estaba la Sarlo en esos momentos? Que Dios y la Patria se lo demanden".

Qué había dicho Sarlo

Sarlo ratificó su posición a favor de los intereses colonialistas en Malvinas y aseguró que las Islas "no son argentinas", las calificó de "territorio británico", ya que "son los más parecido al sur de Escocia".

"La gente cuando dice que las Malvinas son argentinas, no se sienta un minuto a pensar si lo son. El general (Leopoldo Fortunato) Galtieri mandó tropas a las islas en un acto nacional psicótico. Las Malvinas son un territorio británico. Es lo más parecido al sur de Escocia", lanzó en diálogo con el medio macrista LN+.

Pero Sarlo fue por más y a casi 40 años del desembarco de las tropas del Ejército Argentino y de la Armada en el archipiélago, lo que se denominó la guerra de Malvina en 1982, sostuvo que fue una "invasión". "No hay nada más parecido a una invasión, reivindicando tierras que aparentemente fueron de la Argentina en la tercera década 30 del siglo XIX, es decir cuando Argentina no estaba unificada como país y no tenía Constitución. Y todavía hoy se agita cuando se quiere hacer cierta propaganda nacional", lanzó.