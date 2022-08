Alberto Fernández: "Lo que el Estado invierta en ciencia y tecnología no es gasto, sino inversión"

El máximo mandatario celebró la inauguración del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente. "Es lo que tenemos para lograr soberanía", afirmó.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se hizo presente en el acto de inauguración del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente en la ciudad de Bariloche. "El futuro de las sociedades está en el conocimiento, en la capacidad de desarrollar ciencia y tecnología propias. Eso nos hace autónomos y nos va a hacer más fuertes", celebró el máximo mandatario.

En el inicio de su discurso, el jefe de Estado señaló: "Que nosotros podamos seguir desarrollando ciencia y tecnología en la Argentina nos va a hacer más fuertes. Tenemos muchos de los recursos que el mundo demanda para el futuro". Y ejemplificó lo que ocurre con la provincia de Río Negro: "Por acá pasarán gasoductos que vengan de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta reserva de petróleo no convencional en el planeta".

El acto completo:

Por otra parte, Alberto Fernández se refirió al presupuesto y a la importancia del trabajo mancomunado con el sector privado. "Debemos llegar al 2% de inversión en ciencia y tecnología si queremos ser un país que realmente le preste atención a esto, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Sino, vamos a tener un crecimiento muy lento. Hacen falta recursos para su desarrollo y también unir al capital privado con el Estado, producir y trabajar juntos. Lo hicimos durante la pandemia, con el kit para detectar el COVID-19 y con los famosos tapabocas del CONICET, además de con las vacunas, con cuatro vacunas en desarrollo", indicó.

Asimismo, al subrayar la importancia del rol de los inversores privados, el Presidente dejó en claro que si no muestran interés quien debe intervenir es el Estado Nacional: "Tenemos que seguir trabajando, desarrollando otras cosas. Si no hay interés del capital privado en involucrarse en cosas que hacen a nuestro desarrollo, entonces debe ser el Estado el que lo desarrolle. Es el único modo que tenemos para lograr soberanía y poder resolver nuestro futuro". Y remarcó: "En ciencia y tecnología, como en educación y conocimiento, lo que el Estado invierta no es un gasto sino una inversión".

"Están trabajando para el futuro de la Argentina, todos los argentinos y las argentinas lo reconocemos. A todos y cada uno de ellos, mi gratitud", manifestó en un mensaje directo para los trabajadores del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente. Además, sobre el cierre, el máximo mandatario prometió convertir a Bariloche en la capital nacional de la Ciencia y Técnica.